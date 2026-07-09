Armele sofisticate – împreună cu gloanțele și trusa de curățare – le-au fost înmânate miercuri președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, de către gazda evenimentului, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, au confirmat pentru POLITICO doi oficiali ai UE, potrivit News.ro.

Verificări de securitate înainte de transport

Un oficial al Consiliului European a adăugat că echipa de securitate a lui Costa a preluat arma pentru verificări. „Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia și apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.

Echipa Ursulei von der Leyen nu a răspuns imediat la o solicitare de confirmare cu privire la ce va face cu arma sa. Cu toate acestea, pistoalele ceremoniale de înaltă calitate vor încălca, probabil, limitele stricte privind valoarea cadourilor și este puțin probabil ca destinatarii să le păstreze personal, a afirmat unul dintre oficiali.

Unii lideri au decis să nu păstreze armele

Alți lideri europeni, printre care prim-ministrul britanic în exercițiu Keir Starmer și prim-ministrul olandez Rob Jetten, au declarat public că își vor lăsa pistoalele în Turcia pentru a fi dezactivate înainte de a le fi aduse acasă.

Declarația finală a Summitului NATO

Rusia reprezintă „o amenințare pe termen lung” la adresa securității și stabilității euroatlantice”, se arată în Declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara.

Documentul reiterează angajamentul față de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, scrie Agerpres.

„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, și pentru relația transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței de națiuni libere și democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare”, au transmis semnatarii.

Potrivit Declarației, „pentru a combate amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euroatlantice și amenințarea persistentă a terorismului, aliații acționează conform angajamentului de la Haga privind apărarea”.

Documentul amintește că în 2025 aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în cerințele critice de apărare cu mai mult de 139 miliarde de dolari.