Vulcanul Kilauea, din Hawaii, a intrat în erupție. „Fântânile de lavă” au căzut în zona comunităților și pe autostradă. VIDEO

Erupţia nu a pus în pericol locuinţele sau clădirile, însă tefra vulcanică, fragmente piroclastice şi cenuşă, au căzut în zona comunităţilor din apropiere şi pe o autostradă, transmit miercuri agenţia de presă WAM şi Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS).
Zona din jurul vulcanului şi o secţiune a Autostrăzii 11, o rută importantă în jurul insulei, au fost închise temporar.
Fântâna de lavă a ajuns până la 400 de metri înălţime, conform USGS.
Lava incandescentă a acoperit aproximativ o treime din craterul Halemaumau al vulcanului.
Norul de fum a ajuns până la o altitudine de nouă kilometri deasupra nivelului mării.
Potrivit USGS, în zona vulcanului alerta aviatică a fost ridicată până la cel mai înalt nivel (roşu).
Kilauea este unul dintre cele mai activi vulcani din lume. Cu o altitudine de 1.247 de metri, vulcanul se află în Hawaii, cea mai mare dintre insulele din arhipelagul cu acelaşi nume, denumită şi Big Island.
Kilauea, unul dintre cei şase vulcani activi din Hawaii, împreună cu Mauna Loa, cel mai mare din lume, erupe aproape continuu din 1983.
Mai mic decât Mauna Loa, Kilauea este totuşi mai activ şi este foarte popular printre turişti pentru erupţiile sale spectaculoase, denumite „fântâni de lavă".
Sursa:
Agerpres
Etichete:
vulcan,
huawaii,
Dată publicare: