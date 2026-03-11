Vulcanul Kilauea, din Hawaii, a intrat în erupție. „Fântânile de lavă” au căzut în zona comunităților și pe autostradă. VIDEO

Erupţia nu a pus în pericol locuinţele sau clădirile, însă tefra vulcanică, fragmente piroclastice şi cenuşă, au căzut în zona comunităţilor din apropiere şi pe o autostradă, transmit miercuri agenţia de presă WAM şi Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS).

Zona din jurul vulcanului şi o secţiune a Autostrăzii 11, o rută importantă în jurul insulei, au fost închise temporar.

Fântâna de lavă a ajuns până la 400 de metri înălţime, conform USGS.

Lava incandescentă a acoperit aproximativ o treime din craterul Halemaumau al vulcanului.