Hurezeanu a explicat într-un interviu acordat corespondentului Știrilor ProTV Cosmin Stan că România nu are un rol activ în conflictul din Orientul Mijlociu, însă publicul trebuie lămurit mai bine despre rolul țării noastre în NATO, inclusiv despre găzduirea soldaților americani.

„Trebuia să ne punem întrebarea asta atunci când am intrat în NATO, atunci când am intrat în Uniunea Europeană. NATO este o alianță defensivă, dar o alianță defensivă presupune că la un moment dat este capabilă să se apere. Aș spune că ne-am dorit activarea unui rol care să ne pună pe harta intereselor americane. A venit solicitarea”, a spus Hurezeanu.

Emil Hurezeanu consideră, în contextul ședinței CSAT de miercuri care analizează solicitarea americană de folosire a bazelor din România, ca țara noastră să nu se implice activ în război:

„Și celelalte țări europene au o atitudine, să zicem, echivocă, în aceeași măsură. Și noi, sigur, nu suntem partea activă a acestui conflict. Țările NATO n-au fost solicitate. Suntem în contextul strategic al Alianței Nord-Atlantice și avem aceleași interese, avem aceeași agendă, ea nu a fost activată”, a mai adăugat fostul ministru de externe.

„Răspunsul României ar trebui să fie DA, pentru că utilitatea acestor baze, interesele noastre strategice și geopolitice, țin de alianțele noastre politice și militare, în interiorul cărora parteneriatul strategic cu Statele Unite este cea mai sigură garanție a securității noastre pe termen scurt, mediu și lung” a conchis diplomatul.

Rolul României în NATO, în contextul sporirii forțelor americane din bazele de la noi, trebuie însă mult ai bine explicat, începând cu președintele țării și ministrul Apărării, consideră Hurezeanu. Iar orice decizie CSAT trebuie supusă aprobării Parlamentului:

„Da, dincolo de o decizie a CSAT, care are, să zicem, prin reprezentanți ai tuturor partidelor din coaliție, dincolo de asta, e nevoie de o decizie a Parlamentului. Și, vă dau dreptate, ar fi nevoie de o activare, de o dinamizare a comunicării lider și poli politic și militar din România cu societatea românească, pentru a nu exista impasuri, pentru a nu exista surprize. Și asta trebuie să o facă responsabilii președintele, ministrul apărării, ministrul de ca oamenii să înțeleagă ce anume, ca oamenii să înțeleagă că suntem pe pe o hartă, prin voia noastră, prin hotărârile forumurilor democratice alese în ultimii 35 de ani, ne-am îndeplinit dorințele de a fi parte a alianțelor care contează, a alianțelor Occidentului.”

Rolul ședinței CSAT de miercuri

Ședința CSAT a fost convocată miercuri, la 9:30, de președintele Nicușor Dan, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

CSAT va analiza și posibilitatea dislocării temporare în țara a unor capabilități militare.

Concret, americanii ar fi cerut autorităților de la București să poată folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile din Orientul Mijlociu, spun surse guvernamentale. Într-o astfel de situație, va fi nevoie însă și de aprobarea Parlamentului.

Emil Hurezeanu: „E vorba de aprovizionare, dislocare de instalații de protecție a trupelor SUA existente și eventual care vor veni”.