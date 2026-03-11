„Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că francezii și europenii nu se vor confrunta cu majorări ale inflației așa cum am văzut în 2022 și 2023", a declarat Lagarde, referindu-se la criza generată de invadarea Ucrainei, transmite Agerpres.

Șefa BCE a evitat să confirme dacă dobânzile vor crește, dar a admis că există „multă incertitudine" privind evoluția evenimentelor. Viitoarea reuniune de politică monetară este programată pe 19 martie, la o zi după întrunirea Rezervei Federale americane.

Lagarde a insistat că situația actuală generată de războiul din Iran diferă fundamental de precedenta criză: „Inflația este sub control, iar creșterea este destul de rezistentă în zona euro". Cu toate acestea, a avertizat asupra unui „nivel de incertitudine și volatilitate de-a dreptul uimitor", incomparabil cu 2022.

Piața petrolului a reacționat violent: luni, barilul Brent a sărit cu aproape 30%, apropiindu-se de 120 de dolari, pentru a se stabiliza marți la circa 87,80 dolari. Contextul amintește de 2008, când prețul a atins recordul de 139,13 dolari, sau de 2022, după invazia Ucrainei.

Datele Eurostat arată că inflația anuală în zona euro a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026 (de la 2% în decembrie 2025), sub ținta BCE. Inflația de bază a coborât la 2,2%, de la 2,3%, indicator cheie pentru deciziile viitoare ale băncii centrale.