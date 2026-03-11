Vom face tot ce este necesar pentru a ne asigura că francezii și europenii nu se vor confrunta cu majorări ale inflației așa cum am văzut în 2022 și 2023", a declarat Lagarde, referindu-se la criza generată de invadarea Ucrainei, transmite Agerpres.

Șefa BCE a evitat să confirme dacă dobânzile vor crește, dar a admis că există „multă incertitudine" privind evoluția evenimentelor. Viitoarea reuniune de politică monetară este programată pe 19 martie, la o zi după întrunirea Rezervei Federale americane.

Lagarde a insistat că situația actuală generată de războiul din Iran diferă fundamental de precedenta criză: „Inflația este sub control, iar creșterea este destul de rezistentă în zona euro". Cu toate acestea, a avertizat asupra unui „nivel de incertitudine și volatilitate de-a dreptul uimitor", incomparabil cu 2022.

Piața petrolului a reacționat violent: luni, barilul Brent a sărit cu aproape 30%, apropiindu-se de 120 de dolari, pentru a se stabiliza marți la circa 87,80 dolari. Contextul amintește de 2008, când prețul a atins recordul de 139,13 dolari, sau de 2022, după invazia Ucrainei.

Poluare fără precedent după atacurile asupra rafinăriilor de petrol, în Teheran. „Nu pot vedea soarele. Este un fum oribil"
Datele Eurostat arată că inflația anuală în zona euro a scăzut la 1,7% în ianuarie 2026 (de la 2% în decembrie 2025), sub ținta BCE. Inflația de bază a coborât la 2,2%, de la 2,3%, indicator cheie pentru deciziile viitoare ale băncii centrale.