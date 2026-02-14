Raportul Focaldata, care examinează voturile la ONU, indică faptul că agenda „America First” a Washingtonului a început să redeseneze harta geopolitică în favoarea Chinei.

În 2026, lumea este diplomatic mai aproape de Beijing decât a fost în memoria recentă, iar schimbările s-au resimțit încă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Analiza Focaldata a folosit voturile din Adunarea Generală a ONU ca indicator al aliniamentelor geopolitice: țările care votează constant la fel pe rezoluțiile disputate tind să aibă interese comune.

Centrul geopolitic se deplasează spre Beijing

Prin compararea istoricului de vot al fiecărei țări cu cel al SUA și Chinei, cercetătorii au constatat că centrul de greutate geopolitic se îndepărtează de Washington și se apropie de Beijing mai mult decât în orice alt moment al acestui secol. Numărul țărilor puternic aliniate cu SUA a scăzut dramatic sub actualul președinte, în timp ce China și-a păstrat aliații.

Comparând mandatul lui Trump cu cel al predecesorilor săi – Barack Obama și Joe Biden – numărul țărilor aliniate puternic cu SUA a scăzut de la 46 la doar șapte. În schimb, țările aflate în orbita Chinei au rămas în mare parte constante.

Deși majoritatea aliaților tradiționali ai SUA continuă să voteze cu Washingtonul, o fac mult mai neregulat. Canada, Coreea de Sud, Japonia, Germania și Regatul Unit s-au abătut semnificativ de la politica SUA în voturile ONU din 2025.

Unul dintre cele mai sensibile puncte a fost Ucraina. În februarie 2025, SUA s-au alăturat Rusiei, Belarusului și Coreei de Nord pentru a vota împotriva unei rezoluții care condamna Rusia pentru războiul din Ucraina.

O altă tensiune majoră a fost conflictul Israel-Gaza. În iunie 2025, SUA au votat împotriva unei rezoluții ce cerea protecția civililor și respectarea obligațiilor legale și umanitare. Washingtonul s-a alăturat Israelului, în timp ce majoritatea țărilor occidentale și China au sprijinit adoptarea rezoluției. SUA au exercitat și veto asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate pentru un armistițiu necondiționat, fiind în dezacord cu Rusia, China, Franța și Regatul Unit.

SUA pierd teren, NATO se alătură mai rar pozițiilor americane

Pe probleme precum mediu, sănătate și migrație, SUA au adoptat poziții contrare majorității țărilor occidentale și Chinei. Ca urmare, NATO și statele europene, odinioară pilonul influenței globale americane, votează acum mai puțin predictibil cu Washingtonul. Schimbarea se datorează pozițiilor tot mai controversate ale SUA pe scena mondială, care le izolează de aliații tradiționali.

Între timp, China și-a menținut relațiile strânse cu aliații existenți și a început să cultive noi parteneriate. În 2026, prim-ministrul Canadei și cel al Marii Britanii au efectuat vizite oficiale pentru prima dată în opt ani, semn că Beijingul continuă să atragă atenția comunității internaționale.