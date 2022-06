Descoperire surpriză pe Marte. Imaginile surprinse de roverul Perseverance

Marți, echipa care se ocupă de rover a anunțat pe Twitter că a observat gunoaie provenite de la oameni pe suprafața planetei roșii, potrivit Business Insider.

Mai exact, aceștia au văzut o pătură termică folosită pentru a proteja roverul de temperaturile extreme pe care le-a experimentat în timpul aterizării.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

„A fost o surpriză să găsim asta aici”, având în vedere că robotul a coborât la aproximativ doi kilometri distanță, a scris echipa. „Această bucată a aterizat aici după sau a fost adusă de vânt?”

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8