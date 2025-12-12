Descoperire surprinzătoare în bagajul de mână al unui pasager pe aeroportul din Frankfurt. Bărbatul a fost arestat

Vameşii de pe Aeroportul Internaţional Frankfurt din Germania au găsit peste 11.270 de diamante în bagajul de mână al unui călător, transmite vineri agenţia DPA.

Diamantele erau ascunse sub un fund fals al bagajului, au declarat vineri, într-un comunicat, vameşii şi poliţia federală.

Valoarea diamantelor urmează să fie determinată de un expert.

Pasagerul, un bărbat în vârstă de 53 de ani care zburase din Angola la Frankfurt, a fost arestat şi plasat în arest preventiv.

El nu declarase diamantele brute la intrarea în ţară, aşa cum era necesar, şi nici nu a putut prezenta un certificat pentru acestea, se precizează în comunicat.

