Topul celor mai mari aeroporturi din Uniunea Europeană. Pe ce loc este Otopeni

Stiri Diverse
08-12-2025 | 17:55
Aeroportul Otopeni
Shutterstock

Aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost în 2024 cel mai mare aeroport din UE, în ceea ce priveşte numărul de pasageri transportaţi pe calea aerului - 70,3 milioane.

autor
Claudia Alionescu

Aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27, cu 15,940 milioane de pasageri transportaţi, arată datele publicate luni de Eurostat cu prilejul Zilei internaţionale a aviaţiei civile (ONU).

Alte mari aeroporturi din UE sunt Amsterdam Schiphol (66,8 milioane), Adolfo Suarez Madrid Barajas (66,1 milioane), Frankfurt Main (61,5 milioane), Barcelona El Prat (54,9 milioane), Roma Fiumicino (46,7 milioane) şi Munchen (41,5 milioane), acestea fiind de altfel şi singurele aeroporturi din UE care au înregistrat peste 40 de milioane de pasageri.

Datele arată că în 2024 aeroportul Eleftherios Venizelos din Atena a depăşit Paris-Orly, urcând până pe locul 10 datorită unei creşteri semnificative a numărului de pasageri faţă de 2023 (+19,6%).

Aeroportul Henri Coandă Otopeni a fost devansat în 2024 de aeroporturi precum cel din Varşovia, 21,256 milioane de pasageri, Budapesta, 17,509 milioane de pasageri, şi Praga, 16,294 milioane de pasageri, dar devansează aeroporturi precum cel din Porto (Portugalia), Gran Canaria (Spania) şi Hamburg (Germania).

Citește și
aeroport
Zboruri noi pe Aeroportul Otopeni. Companiile aeriene au introdus curse noi spre Spania, Grecia, dar și alte țări

În 2024, numărul total de pasageri care au călătorit cu avionul în UE a fost de 1,1 miliarde, o creştere de 8,3% faţă de 2023 (973 de milioane). Eurostat precizează că este vorba de o cifră mai mare decât cea înregistrată înainte de pandemie, în 2019 (1,0 miliard de pasageri)

Datele arată că, în 2024, toate ţările UE au înregistrat o creştere a numărului de pasageri transportaţi cu avionul faţă de 2023. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în: Ungaria (+19,2%), Cehia (+18,9%) şi Estonia (+17,8%). La polul opus, cele mai modeste creşteri au fost în Suedia (+1,3%), Bulgaria (+3,8%) şi Franţa şi Irlanda (ambele +4,6%).

În cazul României, numărul de pasageri transportaţi cu avionul a crescut cu 7,1% în 2024 comparativ cu 2023, de la 22,964 milioane, până la 24,590 milioane.

O femeie de 76 de ani a fost lovită în cap din gelozie, de partenerul cu aproape 30 de ani mai tânăr. Cine a salvat-o

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, aeroport, Otopeni,

Dată publicare: 08-12-2025 17:55

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Aeroportul Otopeni se extinde. Cum va arăta noul terminal. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Aeroportul Otopeni se extinde. Cum va arăta noul terminal. GALERIE FOTO

Aeroportulul “Henri Coandă”, se pregătește de o nouă extindere. Cel mai mare aeroport din țară va primi în următorii ani un nou terminal, asta după ce Compania Națională Aeroporturi București a lansat o licitație pentru acest proiect.  

Zboruri noi pe Aeroportul Otopeni. Companiile aeriene au introdus curse noi spre Spania, Grecia, dar și alte țări
Stiri actuale
Zboruri noi pe Aeroportul Otopeni. Companiile aeriene au introdus curse noi spre Spania, Grecia, dar și alte țări

Vara începe cu zboruri noi pe cel mai mare aeroport din țară, „Henri Coandă” din Otopeni. Luni a avut loc prima cursă Baku, Azerbaijan - București.

Cum arată cel mai mare aeroport din lume. Proiectul valorează 35 de miliarde de dolari | FOTO
Stiri Diverse
Cum arată cel mai mare aeroport din lume. Proiectul valorează 35 de miliarde de dolari | FOTO

Prima etapă de construcție a celui mai mare aeroport din lume este aşteptată să fie gata în 10 ani. Proiectul valorează 35 de miliarde de dolari.  

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România
Stiri externe
Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO. Are contracte de sute de milioane de euro cu România

Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
3 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Decembrie 2025

48:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28