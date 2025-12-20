Descoperire rară în nordul Canadei: o ursoaică polară a adoptat un pui rămas orfan

Cercetătorii care monitorizează familiile de urși polari din nordul Canadei sunt încântați de o descoperire rară.

O ursoaică a adoptat un pui care a fost abandonat de mamă, ori care a rămas orfan. Femela a fost zărită, în martie, cu un ursuleț recent născut. Cercetătorii au apucat să le pună amândurora coliere pentru monitorizare prin GPS.

Ursoaica s-a retras, peste vară, spre nordul extrem, însă a reapărut luna trecută - când, surpriză, era însoțită nu de unul, ci de doi pui. Al doilea nu fusese identificat în prealabil.

Specialiștii spun că e vorba de o adopție, lucru extrem de rar în rândul acestor animale.

Este doar al 13-lea caz documentat, în ultimele cinci decenii de observare a aproape cinci mii de urși polari, din nordul Canadei.

