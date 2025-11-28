Un bărbat a fost atacat de urs într-o toaletă publică din Tokyo, dar a reușit să scape de el cu un simplu gest
Un bărbat a fost atacat de un urs, vineri dimineaţă, într-o toaletă publică din apropierea unei gări din prefectura Gunma, în nord-vestul capitalei Tokyo, a informat poliţia, transmite agenţia Xinhua.
Poliţia a declarat că bărbatul a fost atacat de ursul care avea aproximativ 1-1,5 metri când era pe punctul de a ieşi din toaleta situată în faţa staţiei Numata, la primele ore ale zilei de vineri.
Bărbatul, un paznic în vârstă de 69 de ani, s-a întâlnit cu ursul care se uita în interiorul toaletei de la intrare. El a ripostat ţipând şi lovind cu picioarele, ceea ce l-a făcut pe urs să fugă, potrivit poliţiei.
Victima, care a suferit o uşoară leziune la piciorul drept, s-a dus de urgenţă la o secţie de poliţie din apropiere pentru a raporta acest incident, în jurul orei locale 01:20.
Japonia se confruntă cu o serie de atacuri ale urşilor
La momentul incidentului, operaţiunile în gara feroviară, situată în centrul oraşului Numata, se încheiaseră.
Poliţia patrulează în zonă şi i-a îndemnat pe locuitori să nu iasă din case decât dacă acest lucru este absolut necesar şi să încuie toate uşile şi ferestrele.
Japonia se confruntă cu o serie de atacuri ale urşilor în 2025, pe fondul unei creşteri a numărului de observări şi întâlniri cu aceste animale. În cele şapte luni până în octombrie, numărul victimelor atacurilor urşilor în Japonia a ajuns la 196 (inclusiv 12 decese), un record pentru această perioadă în ultimii cinci ani, conform cifrelor preliminare ale Ministerului Mediului.