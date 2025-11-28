Un bărbat a fost atacat de urs într-o toaletă publică din Tokyo, dar a reușit să scape de el cu un simplu gest

Un bărbat a fost atacat de un urs, vineri dimineaţă, într-o toaletă publică din apropierea unei gări din prefectura Gunma, în nord-vestul capitalei Tokyo, a informat poliţia, transmite agenţia Xinhua.

Poliţia a declarat că bărbatul a fost atacat de ursul care avea aproximativ 1-1,5 metri când era pe punctul de a ieşi din toaleta situată în faţa staţiei Numata, la primele ore ale zilei de vineri.

Bărbatul, un paznic în vârstă de 69 de ani, s-a întâlnit cu ursul care se uita în interiorul toaletei de la intrare. El a ripostat ţipând şi lovind cu picioarele, ceea ce l-a făcut pe urs să fugă, potrivit poliţiei.

Victima, care a suferit o uşoară leziune la piciorul drept, s-a dus de urgenţă la o secţie de poliţie din apropiere pentru a raporta acest incident, în jurul orei locale 01:20.

Japonia se confruntă cu o serie de atacuri ale urşilor

La momentul incidentului, operaţiunile în gara feroviară, situată în centrul oraşului Numata, se încheiaseră.

Poliţia patrulează în zonă şi i-a îndemnat pe locuitori să nu iasă din case decât dacă acest lucru este absolut necesar şi să încuie toate uşile şi ferestrele.

Japonia se confruntă cu o serie de atacuri ale urşilor în 2025, pe fondul unei creşteri a numărului de observări şi întâlniri cu aceste animale. În cele şapte luni până în octombrie, numărul victimelor atacurilor urşilor în Japonia a ajuns la 196 (inclusiv 12 decese), un record pentru această perioadă în ultimii cinci ani, conform cifrelor preliminare ale Ministerului Mediului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













