Un urs și-a făcut apariția la un mall din Brașov. Ce a făcut animalul până la apariția echipelor de intervenție

Un urs, care de trei zile își face apariția la marginea Brașovului și în localitatea învecinată, Sânpetru, a ajuns, luni seară, la un mall din oraș.

Era ora 21, când oamenii încă mai intrau și ieșeau din magazine sau se plimbau pe străzi.

Sălbăticiunea a umblat printre mașinile din parcare și a admirat vitrinele. Când echipele de intervenție au ajuns la fața locului, animalul dispăruse. Și marți dimineață, mesajele RO-Alert au continuat să sune din cauza aceluiași urs.

Cei care locuiesc în zonă au fost îndemnați să fie precauți. În urmă cu doi ani, un alt exemplar, mai tânăr, a ajuns în parcarea supraetajată a unui alt mall, tot în Brașov. S-a accidentat grav, în timp ce fugea de echipajul care încerca să-l prindă, și a fost, în cele din urmă, eutanasiat.

