Panică într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Oameni speriați de un urs care alerga pe șoseaua principală

Stiri actuale
24-10-2025 | 13:53
×
Codul embed a fost copiat

Un mesaj RO-Alert a tulburat joi noapte liniștea locuitorilor din localitatea Nimigea din Bistrița-Năsăud. Un urs a fost văzut în centrul comunei alergând chiar pe șoseaua principală.

autor
Ioan Vrâncean

Un șofer care se afla în trafic a reușit să surprindă câteva imagini cu animalul care părea speriat.

Secvențele îl surprind alergând haotic, iar la un moment dat, speriat probabil de farurile mașinii, fuge într-o zonă cu vegetație mare.

Autoritățile spun că nu mai e demult o surpriză să vadă urme în grădinile oamenilor sau să le fie răscolite tomberoanele.

Ce cadouri și-au făcut regele Charles și Papa Leon la slujba de reconciliere a celor două biserici. Confratele regal și papal

Sursa: Pro TV

Etichete: urs, bistrita nasaud, mesaj ro alert,

Dată publicare: 24-10-2025 13:53

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare
Stiri actuale
Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare

Este alertă în Dolj, după ce un urs a fost văzut în ultimele zile în mai multe localităţi.  

Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova
Stiri actuale
Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova

Autoritățile din Dolj sunt în alertă, după ce un urs și-a făcut apariția la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova, în localitatea Brădești.

Alertă de urs pe o stradă din staţiunea Buşteni. Unde a fost localizat
Stiri actuale
Alertă de urs pe o stradă din staţiunea Buşteni. Unde a fost localizat

Un urs a fost văzut pe o stradă din staţiunea montană Buşteni, localnicii şi turiştii din zonă fiind avertizaţi prin sistemul RO-ALERT.

Alertă de urs relaxat pe plajă. Ce a făcut un turist blănos printre caiace și ski-jet-uri
Stiri externe
Alertă de urs relaxat pe plajă. Ce a făcut un turist blănos printre caiace și ski-jet-uri

Dezinvolt și relaxat, un urs a fost filmat plimbându-se pe o plajă populară din California și chiar a făcut o baie bună.  

FOTO. Alertă în Prahova. Un urs a apărut la începutul unui traseu pe care merg mulți turiști
Stiri actuale
FOTO. Alertă în Prahova. Un urs a apărut la începutul unui traseu pe care merg mulți turiști

Un urs a fost observat, luni dimineaţă, în pasul Bratocea, în zona de nord a judeţului Prahova, într-un loc intens frecventat de oameni, care reprezintă punctul de plecare spre Vârful Ciucaş pe unul dintre cele mai populare trasee din Munţii Ciucaş.

Recomandări
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28