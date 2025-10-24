Panică într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Oameni speriați de un urs care alerga pe șoseaua principală
Un mesaj RO-Alert a tulburat joi noapte liniștea locuitorilor din localitatea Nimigea din Bistrița-Năsăud. Un urs a fost văzut în centrul comunei alergând chiar pe șoseaua principală.
Un șofer care se afla în trafic a reușit să surprindă câteva imagini cu animalul care părea speriat.
Secvențele îl surprind alergând haotic, iar la un moment dat, speriat probabil de farurile mașinii, fuge într-o zonă cu vegetație mare.
Autoritățile spun că nu mai e demult o surpriză să vadă urme în grădinile oamenilor sau să le fie răscolite tomberoanele.
