Acest medic anatomopatolog în vârstă de 57 de ani, care nu are antecedente penale, este suspectat că a folosit fetuşii pentru experimente, iar acum riscă până la 12 ani de închisoare.

Femeia a fost reţinută vineri şi plasată "în arest preventiv pentru trei luni", conform unui comunicat al parchetului.

Magdalena H. este "suspectată că a îngropat pe fosta sa proprietate fetuşi umani, precum şi alte deşeuri medicale, de care probabil avea nevoie pentru cercetările sale ştiinţifice", le-a spus jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al parchetului din Rzeszow, Krzysztof Ciechanowski.

Potrivit acestuia, ea a recunoscut că "a adus şi a îngropat fetuşii umani găsiţi pe proprietatea sa, împreună cu alte deşeuri medicale".

Mai mult, în timpul percheziţiei au fost descoperite zeci de mii de lame de microscop, secţiuni de ţesut uman în parafină şi extrase din documente, a spus el.

Potrivit unor surse anonime citate de postul de radio polonez Eska, Magdalena H. a adus fetuşii de la spitalul din Rzeszow, unde lucra la acea vreme, în timpul pandemiei de Covid-19, pentru a efectua cercetări la domiciliu.

Cazul a stârnit emoţie în Polonia, ridicând întrebări cu privire la modul în care femeia a reuşit să obţină aceşti fetuşi într-o ţară cu unele dintre cele mai stricte legi privind avortul din Europa.

Potrivit purtătorului de cuvânt, în prezent nu există dovezi că doctoriţa a obţinut fetuşii prin avorturi ilegale.

Acuzaţiile împotriva Magdalenei H. includ profanarea de cadavre, gestionare necorespunzătoare de deşeuri şi depozitare de materiale periculoase într-un loc neautorizat.

Săptămâna trecută, parchetul a fost alertat cu privire la descoperirea de deşeuri medicale în timpul lucrărilor de construcţie la fosta proprietate a femeii, din satul Lutoryz, în sud-estul ţării.

Zeci de poliţişti, precum şi radare şi câini, au fost desfăşuraţi pentru a efectua percheziţii la faţa locului.

Identitatea fetuşilor nu a fost încă stabilită şi nu se ştie deocamdată dacă Magdalena H. a acţionat singură.