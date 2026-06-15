Trump a mai afirmat că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă total.

„Acordul a fost semnat. Şi strâmtoarea este deja parţial deschisă, după cum ştiţi. Vineri, va fi deschisă complet”, le-a declarat el reporterilor după sosirea la Evian, în Franţa.

Vorbind alături de omologul său francez Emmanuel Macron, preşedintele american a spus că nu ştie dacă va participa la ceremonia de vineri, aşteptată să aibă loc la Geneva, dar că vicepreşedintele JD Vance va fi prezent.

Semnarea ar avea loc vineri

Cu puţin timp înainte, înalţi responsabili americani au declarat că Statele Unite şi Iranul au semnat în format digital un memorandum de înţelegere pentru soluţionarea conflictului declanşat în urmă cu aproape patru luni.

Memorandumul a fost semnat de preşedintele american Donald Trump, de vicepreşedintele JD Vance şi de preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, le-a spus un oficial american reporterilor, precizând că o ceremonie oficială de semnare va avea loc vineri.

Întrebat dacă textul memorandumului va fi făcut public, Trump a răspuns: 'Probabil foarte curând. Aş spune cândva după vineri ... Cred că în viitorul foarte apropiat'.

Potrivit preşedintelui american, orice ridicare a sancţiunilor pentru Teheran este 'de fapt o chestiune de comportament. Dacă fac ceea ce trebuie să facă, acest lucru începe să aibă efect'.

Deocamdată nu există o confirmare din partea Teheranului cu privire la faptul că acordul-cadru a fost semnat deja.