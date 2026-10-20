Deputata australiană Helen Haines, în stare gravă după ce a fost călcată de două ori cu mașina. Medicii i-au amputat un picior

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Helen haines
Getty

O parlamentară australiană se află internată într-un spital, în stare critică, dar stabilă, după ce a fost călcată în mod intenționat cu o mașină, de două ori.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, Helen Haines, o politiciană independentă în vârstă de 65 de ani, a fost lovită luni de un SUV Toyota Land Cruiser în fața biroului său din circumscripția electorală din orașul Wangaratta, din statul Victoria. Șoferul, în vârstă de 43 de ani, se afla marți în custodia poliției.

Incidentul i-a șocat pe australieni, întrucât violența politică este rară la ei, iar politicienii au fost întotdeauna în contact cu publicul - mai precizează agenția de presă. Cei mai mulți parlamentari nu sunt însoțiți de agenți de securitate și își desfășoară activitatea profesională și viața personală pe cont propriu.

Tatăl suspectului a dat publicității un comunicat în care o descria pe Haines ca fiind „un membru foarte respectat, apreciat și foarte iubit al comunității noastre locale”.

„Helen ne este prietenă de mai bine de 20 de ani, iar ceea ce i s-a întâmplat ieri este devastator și de neînțeles”, a spus tatăl.

Recomandări Video

Prim-ministrul i-a mulțumit unui trecător pentru intervenția sa

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că l-a sunat pe Ricky Jefferies, frizer de meserie, care a ieșit în fugă din salonul său pentru a ajuta trecătorii să-l rețină pe suspect, pentru a-i mulțumi pentru intervenția sa.

„Este o dovadă că, în cele mai grele momente, vedem ce e mai bun în caracterul australian”, a spus Albanese la Melbourne.

Jefferies le spusese anterior reporterilor că a percheziționat buzunarele șoferului și a scos un cuțit. Poliția a confirmat că a fost găsit un cuțit. Jefferies a mai spus că nu se consideră un erou.

„A fost o nebunie”, a spus el. „Mulți oameni s-au implicat imediat și nici măcar nu s-au asigurat dacă există vreun pericol. Pur și simplu au alergat să ajute.”

Familia lui Haines a dat publicității o declarație prin care își exprimă mulțumirile pentru „ajutorul prompt al trecătorilor”, precum și pentru personalul medical și poliție.

Medicii i-au amputat un picior și se luptă să i-l salveze pe al doilea

Haines, care a fost aleasă pentru prima dată în Parlament în 2019 și a fost realeasă de două ori de atunci, a fost dusă inițial la un spital din Wangaratta, un oraș cu 30.000 de locuitori.

Ulterior, luni, a fost transportată cu elicopterul la un spital din capitala statului, Melbourne, situată la 236 de kilometri (147 de mile) distanță.

Potrivit Reuters, medicii i-au amputat piciorul deputatei australiene. Ea a fost operată în cursul nopții și se află în continuare în stare critică.

De asemenea, potrivit Sky News, medicii se luptă acum ca să îi salveze al doilea picior.

Deputata nu este considerată o personalitate controversată

Date recente au arătat că amenințările de violență politică au crescut în Australia. Șeful agenției de spionaj Australian Security Intelligence Organisation, Mike Burgess, a reiterat marți o avertizare anterioară potrivit căreia violența motivată politic reprezintă o preocupare majoră în materie de securitate, alături de spionaj și de interferența străină.

Poliția afirmă că amenințările la adresa parlamentarilor s-au dublat în ultimii trei ani. Datele oficiale au arătat că au existat peste 1.000 de astfel de amenințări la adresa politicienilor în anul fiscal 2025-2026.

Haines nu era cunoscută pentru opinii care să polarizeze opinia publică. Fiica unor fermieri producători de lactate și mamă a trei copii, ea a fost asistentă medicală, moașă și cadru universitar înainte de a intra în politică, militând pentru problemele de sănătate din mediul rural.

A fost aleasă inițial în 2019, în urma unei campanii axate pe echitatea în sănătate, prosperitatea rurală și acțiunile împotriva schimbărilor climatice.

Premierul Albanese a declarat că martorii oculari au relatat că suspectul a trecut pe lângă Haines cu SUV-ul său în timp ce ea stătea lângă portbagajul mașinii sale parcate. SUV-ul a virat apoi și s-a întors, după care bărbatul ar fi lovit-o cu mașina pe politiciană, a spus prim-ministrul.

Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a declarat pentru Australian Broadcasting Corp., citând mărturiile martorilor, că șoferul ar fi dat înapoi și ar fi lovit-o pe Haines a doua oară, imobilizând-o lângă mașina ei, după ce o lovise inițial.

Australia are o rată scăzută a violenței politice

În alte părți ale lumii, autoritățile au avertizat cu privire la amenințările crescânde la adresa parlamentarilor. Statele Unite au înregistrat o creștere a violenței politice în ultimul deceniu.

Printre acestea se numără atacul cu ciocanul din 2022 asupra soțului lui Nancy Pelosi, pe atunci președintă a Camerei Reprezentanților și membră a Partidului Democrat, în California; tentativa de asasinat din 2024 asupra lui Donald Trump la un miting din Pennsylvania în timpul campaniei sale prezidențiale, precum și o altă tentativă asupra președintelui la Cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă din aprilie; și asasinatele din 2025 ale unei deputate democrate din statul Minnesota și ale soțului acesteia, precum și ale comentatorului conservator Charlie Kirk în Utah.

În Marea Britanie, asasinarea unor politicieni a determinat, de asemenea, întărirea măsurilor de securitate. Deputata laburistă Jo Cox a fost împușcată și înjunghiată în 2016 de un extremist de extremă dreaptă, în timp ce conservatorul David Amess a fost înjunghiat în 2021 de un atacator inspirat de gruparea militantă Statul Islamic.

În iulie, fosta politiciană britanică și concurentă la emisiuni de telerealitate Ann Widdecombe a fost găsită moartă în propria locuință, bătută cu un ciocan. Un bărbat a fost acuzat de crimă și de infracțiuni legate de terorism.

Fenomen mai puțin obișnuit în Australia. Cerul s-a transformat într-un roșu aprins, din cauza unei furtuni

Sursa: Associated Press

Etichete: parlamentari, australia, deputat,

Articol recomandat de sport.ro
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Citește și...
Albania 10
Stiri externe
Manifestaţii violente în Albania. Premierul Edi Rama afirmă că protestatarii au încălcat „linia roşie"

Premierul albanez Edi Rama a declarat luni, în cea de-a şaptea zi de proteste violente la Tirana, că „linia roşie” a fost încălcată de protestatarii care atacă poliţiştii şi instituţiile, şeful guvernului albanez propunând un „dialog”.

063 2296078188
Stiri externe
Seulul aşteaptă scuze din partea Kievului pentru că a încălcat secretul privind prizonierii de război nord-coreeni

Preşedinţia sud-coreeană a cerut duminică seara scuze din partea Kievului pentru că a încălcat confidenţialitatea privind transferul la Seul al celor doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de Ucraina în timpul conflictului său cu Rusia.

Imago0867835451h
Stiri Diverse
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la dineul pentru Xi Jinping cu un accesoriu neașteptat. GALERIE FOTO

La un dineu de stat la Casa Albă, rochia este aproape o alegere de la sine înțeleasă. Melania Trump a ignorat însă această convenție.

Recomandări
Agerpres radu marinescu audieri parlament
Stiri Politice
Guvernul Luca Niculescu-PSD ajunge azi la vot. Doi miniștri au obținut deja avize favorabile în ultima zi de audieri

Guvernul premierului desemnat Luca Niculescu ajunge marţi la votul de învestitură în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, după ce în cursul dimineţii vor fi audiaţi în comisii ultimii miniştri propuşi.

Atactor cutit bistrita
Știri Actuale
Ținta clară a elevului agresor de la școala din Bistrița. De ce a vizat un copil mai mic decât el. „S-a dus să îl caute”

Se fac cercetări pentru tentativă de omor, după atacul sângeros de la o școală din Bistrița, unde o profesoară de matematică și un elev au fost înjunghiați de un copil de 13 ani.

Peter magyar gettyimages 2291723943
Stiri externe
Magyar a anunțat bugetul Ungariei pe 2027: alocații duble pentru copii și salarii mai mari. România, dată ca exemplu negativ

Premierul Peter Magyar a prezentat proiectul de buget al Ungariei, care va viza un deficit mult mai mic, de 4,9% din produsul intern brut (PIB) în 2027. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26 | Analizele metabolice și cardiovasculare

34:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Basarab Panduru l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: ”Ai cuie în talpă?”

Sport

Fostul campion cu PAOK-ul lui Răzvan s-a convertit la islam: „Decizia care mi-a schimbat viața!“