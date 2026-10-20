Deputata australiană Helen Haines, în stare gravă după ce a fost călcată de două ori cu mașina. Medicii i-au amputat un picior

O parlamentară australiană se află internată într-un spital, în stare critică, dar stabilă, după ce a fost călcată în mod intenționat cu o mașină, de două ori.

Potrivit Associated Press, Helen Haines, o politiciană independentă în vârstă de 65 de ani, a fost lovită luni de un SUV Toyota Land Cruiser în fața biroului său din circumscripția electorală din orașul Wangaratta, din statul Victoria. Șoferul, în vârstă de 43 de ani, se afla marți în custodia poliției. Incidentul i-a șocat pe australieni, întrucât violența politică este rară la ei, iar politicienii au fost întotdeauna în contact cu publicul - mai precizează agenția de presă. Cei mai mulți parlamentari nu sunt însoțiți de agenți de securitate și își desfășoară activitatea profesională și viața personală pe cont propriu. Tatăl suspectului a dat publicității un comunicat în care o descria pe Haines ca fiind „un membru foarte respectat, apreciat și foarte iubit al comunității noastre locale”. „Helen ne este prietenă de mai bine de 20 de ani, iar ceea ce i s-a întâmplat ieri este devastator și de neînțeles”, a spus tatăl. Recomandări Video Deficitul de mineral care afectează sistemul nervos, oasele și dinții. ...

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Prim-ministrul i-a mulțumit unui trecător pentru intervenția sa Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că l-a sunat pe Ricky Jefferies, frizer de meserie, care a ieșit în fugă din salonul său pentru a ajuta trecătorii să-l rețină pe suspect, pentru a-i mulțumi pentru intervenția sa. „Este o dovadă că, în cele mai grele momente, vedem ce e mai bun în caracterul australian”, a spus Albanese la Melbourne. Jefferies le spusese anterior reporterilor că a percheziționat buzunarele șoferului și a scos un cuțit. Poliția a confirmat că a fost găsit un cuțit. Jefferies a mai spus că nu se consideră un erou. „A fost o nebunie”, a spus el. „Mulți oameni s-au implicat imediat și nici măcar nu s-au asigurat dacă există vreun pericol. Pur și simplu au alergat să ajute.” Familia lui Haines a dat publicității o declarație prin care își exprimă mulțumirile pentru „ajutorul prompt al trecătorilor”, precum și pentru personalul medical și poliție. Medicii i-au amputat un picior și se luptă să i-l salveze pe al doilea Haines, care a fost aleasă pentru prima dată în Parlament în 2019 și a fost realeasă de două ori de atunci, a fost dusă inițial la un spital din Wangaratta, un oraș cu 30.000 de locuitori. Ulterior, luni, a fost transportată cu elicopterul la un spital din capitala statului, Melbourne, situată la 236 de kilometri (147 de mile) distanță. Potrivit Reuters, medicii i-au amputat piciorul deputatei australiene. Ea a fost operată în cursul nopții și se află în continuare în stare critică. De asemenea, potrivit Sky News, medicii se luptă acum ca să îi salveze al doilea picior.

"Doctors are battling to save her second leg." Sky's Nicole Johnston reports live from Melbourne with the latest developments following the attack on Australian MP Helen Haines. https://t.co/xMn7YWqBom — Sky News (@SkyNews) October 20, 2026

Deputata nu este considerată o personalitate controversată Date recente au arătat că amenințările de violență politică au crescut în Australia. Șeful agenției de spionaj Australian Security Intelligence Organisation, Mike Burgess, a reiterat marți o avertizare anterioară potrivit căreia violența motivată politic reprezintă o preocupare majoră în materie de securitate, alături de spionaj și de interferența străină. Poliția afirmă că amenințările la adresa parlamentarilor s-au dublat în ultimii trei ani. Datele oficiale au arătat că au existat peste 1.000 de astfel de amenințări la adresa politicienilor în anul fiscal 2025-2026. Haines nu era cunoscută pentru opinii care să polarizeze opinia publică. Fiica unor fermieri producători de lactate și mamă a trei copii, ea a fost asistentă medicală, moașă și cadru universitar înainte de a intra în politică, militând pentru problemele de sănătate din mediul rural. A fost aleasă inițial în 2019, în urma unei campanii axate pe echitatea în sănătate, prosperitatea rurală și acțiunile împotriva schimbărilor climatice. Premierul Albanese a declarat că martorii oculari au relatat că suspectul a trecut pe lângă Haines cu SUV-ul său în timp ce ea stătea lângă portbagajul mașinii sale parcate. SUV-ul a virat apoi și s-a întors, după care bărbatul ar fi lovit-o cu mașina pe politiciană, a spus prim-ministrul. Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a declarat pentru Australian Broadcasting Corp., citând mărturiile martorilor, că șoferul ar fi dat înapoi și ar fi lovit-o pe Haines a doua oară, imobilizând-o lângă mașina ei, după ce o lovise inițial. Australia are o rată scăzută a violenței politice În alte părți ale lumii, autoritățile au avertizat cu privire la amenințările crescânde la adresa parlamentarilor. Statele Unite au înregistrat o creștere a violenței politice în ultimul deceniu. Printre acestea se numără atacul cu ciocanul din 2022 asupra soțului lui Nancy Pelosi, pe atunci președintă a Camerei Reprezentanților și membră a Partidului Democrat, în California; tentativa de asasinat din 2024 asupra lui Donald Trump la un miting din Pennsylvania în timpul campaniei sale prezidențiale, precum și o altă tentativă asupra președintelui la Cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă din aprilie; și asasinatele din 2025 ale unei deputate democrate din statul Minnesota și ale soțului acesteia, precum și ale comentatorului conservator Charlie Kirk în Utah. În Marea Britanie, asasinarea unor politicieni a determinat, de asemenea, întărirea măsurilor de securitate. Deputata laburistă Jo Cox a fost împușcată și înjunghiată în 2016 de un extremist de extremă dreaptă, în timp ce conservatorul David Amess a fost înjunghiat în 2021 de un atacator inspirat de gruparea militantă Statul Islamic. În iulie, fosta politiciană britanică și concurentă la emisiuni de telerealitate Ann Widdecombe a fost găsită moartă în propria locuință, bătută cu un ciocan. Un bărbat a fost acuzat de crimă și de infracțiuni legate de terorism.

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