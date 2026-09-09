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Administrația de la Kremlin dezvăluie noi detalii despre convorbirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62584854
AFP

Washingtonul ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului din Ucraina prin încetarea oricărei forme de asistență acordată Kievului, a declarat consilierul lui Vladimir Putin de la Kremlin, Iuri Ușakov.

autor
Cristian Matei

Potrivit Russia Today, un post care este controlat de administrația lui Vladimir Putin, aceste declarații au fost făcute de Ușakov referindu-se la cea mai recentă convorbire telefonică dintre președintele rus și omologul său american Donald Trump.

Cei doi lideri au purtat o discuție telefonică marți, în urma unei noi runde de diplomație, în cadrul căreia emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat Moscova și Kievul în weekend.

Subiectul a fost abordat în timp ce cei doi președinți discutau modalități de a ajunge la o soluționare a conflictului, a declarat Ușakov jurnalistului Pavel Zarubin, miercuri.

Întrebat ce ar putea face Washingtonul pentru a pune capăt mai repede ostilităților, consilierul de la Kremlin a răspuns că „în primul rând, [ar putea] probabil să înceteze să mai acorde orice fel de asistență Kievului”.

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Oficialul a recunoscut că asistența acordată de SUA Ucrainei „a scăzut semnificativ” de când Trump s-a întors la Casa Albă, în comparație cu administrația anterioară, când ajutorul militar „era acordat la scară largă”.

Discuții despre reluarea negocierilor de pace, inclusiv cu mediatori americani

Cei doi președinți au discutat, de asemenea, despre reluarea negocierilor cu partea ucraineană, inclusiv într-un format trilateral care ar include mediatorii americani, a adăugat Ușakov.

”Moscova a afirmat în repetate rânduri că este pregătită să soluționeze conflictul din Ucraina, cu condiția ca toate cauzele sale fundamentale să fie abordate și ca realitățile de pe teren să fie luate în considerare. Printre cererile Rusiei se numără renunțarea Ucrainei la planurile sale de aderare la NATO și adoptarea statutului de țară neutră, acceptarea unor restricții asupra forțelor sale armate, precum și recunoașterea oficială a Crimeei și a altor patru foste regiuni ucrainene ca teritoriu rus” - precizează Russia Today, un post de televiziune care este interzis în Uniunea Europeană și în Marea Britanie. 

Marți, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat că mai mulți lideri europeni care solicită un armistițiu urmăresc, de fapt, să mențină la Kiev un „regim neonazist, deschis rusofob și agresiv”, adăugând că poporul rus nu va accepta niciodată un astfel de rezultat.

Putin şi Trump au discutat și despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu Xi Jinping, potrivit Kremlinului

Preşedinţii rus şi american au discutat despre posibilitatea unei întâlniri tripartite cu omologul lor chinez cu prilejul summitului APEC din noiembrie din China, a anunţat miercuri Kremlinul, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat de un jurnalist dacă preşedinţii american, Donald Trump, şi rus, Vladimir Putin, au abordat ideea unei întâlniri trilaterale la Shenzen în cadrul discuţiei lor telefonice de marţi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a răspuns: "Fără nicio îndoială".

Cei doi lideri au discutat după vizita la Kiev şi Moscova din cursul weekendului a emisarilor Washingtonului, cu obiectivul de a relansa negocierile de pace pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, aflate într-un punct mort de o bună perioadă de timp.

"Această posibilitate (de summit tripartit) a fost deja menţionată anterior şi o astfel de oportunitate se va prezenta", a adăugat Peskov.

De la declanşarea ofensivei sale în Ucraina în februarie 2022, Moscova, izolată de Occident, s-a apropiat considerabil de Beijing.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping la sfârşitul lui august la Bişkek, în Kârgâzstan, cu prilejul summitului Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat după această întrevedere că posibilitatea unor întâlniri bilaterale între Putin, Trump şi Xi a fost discutată, la fel ca şi cea a unei întâlniri între cei trei.

Summitul APEC (Cooperare economică Asia-Pacific), un important forum de cooperare economică regional din care fac parte Rusia, China şi SUA, urmează să aibă loc la Shenzen pe 18 şi 19 noiembrie.

Rusia a anunţat că Vladimir Putin intenţionează să participe. De cealaltă parte, Washingtonul nu a confirmat încă prezenţa lui Donald Trump.

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Sursa: Russia Today Agerpres

Etichete: vladimir putin, donald trump, Rusia,

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