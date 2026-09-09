Potrivit Russia Today, un post care este controlat de administrația lui Vladimir Putin, aceste declarații au fost făcute de Ușakov referindu-se la cea mai recentă convorbire telefonică dintre președintele rus și omologul său american Donald Trump.

Cei doi lideri au purtat o discuție telefonică marți, în urma unei noi runde de diplomație, în cadrul căreia emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat Moscova și Kievul în weekend.

Subiectul a fost abordat în timp ce cei doi președinți discutau modalități de a ajunge la o soluționare a conflictului, a declarat Ușakov jurnalistului Pavel Zarubin, miercuri.

Întrebat ce ar putea face Washingtonul pentru a pune capăt mai repede ostilităților, consilierul de la Kremlin a răspuns că „în primul rând, [ar putea] probabil să înceteze să mai acorde orice fel de asistență Kievului”.

Oficialul a recunoscut că asistența acordată de SUA Ucrainei „a scăzut semnificativ” de când Trump s-a întors la Casa Albă, în comparație cu administrația anterioară, când ajutorul militar „era acordat la scară largă”.

Discuții despre reluarea negocierilor de pace, inclusiv cu mediatori americani

Cei doi președinți au discutat, de asemenea, despre reluarea negocierilor cu partea ucraineană, inclusiv într-un format trilateral care ar include mediatorii americani, a adăugat Ușakov.

”Moscova a afirmat în repetate rânduri că este pregătită să soluționeze conflictul din Ucraina, cu condiția ca toate cauzele sale fundamentale să fie abordate și ca realitățile de pe teren să fie luate în considerare. Printre cererile Rusiei se numără renunțarea Ucrainei la planurile sale de aderare la NATO și adoptarea statutului de țară neutră, acceptarea unor restricții asupra forțelor sale armate, precum și recunoașterea oficială a Crimeei și a altor patru foste regiuni ucrainene ca teritoriu rus” - precizează Russia Today, un post de televiziune care este interzis în Uniunea Europeană și în Marea Britanie.

Marți, ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat că mai mulți lideri europeni care solicită un armistițiu urmăresc, de fapt, să mențină la Kiev un „regim neonazist, deschis rusofob și agresiv”, adăugând că poporul rus nu va accepta niciodată un astfel de rezultat.