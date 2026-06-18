Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice, la câteva ore după dialogul Zelenski-Trump. Ce a declarat un martor

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Atac ucraina pompieri
AFP

Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, au anunţat în noaptea de miercuri spre joi autorităţile locale, îndemnând locuitorii să se adăpostească.

autor
Claudia Alionescu

Atacul a avut loc la câteva ore după ce preşedintele Volodimir Zelenski a purtat discuţii cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi cu lideri europeni despre cum s-ar putea pune capăt războiului declanşat de Moscova în urmă cu mai bine de patru ani.

Un martor Reuters a auzit explozii în Kiev şi Poltava (centrul Ucrainei), în timp ce autorităţile din oraşul Sumî, din nord-estul Ucrainei, au declarat că o persoană a fost ucisă într-un atac cu drone, pe fondul emiterii de alerte de atac aerian pentru cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei.

Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneţi în locuri sigure până când alerta de raid aerian se va termina!”, a transmis Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare din Kiev, într-o postare pe Telegram joi dimineaţă. Ulterior, a urmat şi un atac cu drone, potrivit presei ucrainene.

Al doilea atac aerian al Rusiei într-o săptămână

Atacul asupra Kievului este al doilea atac aerian al Rusiei din această săptămână. O mănăstire veche de 1.000 de ani, care simbolizează moştenirea spirituală şi culturală a Ucrainei, a fost grav avariată luni în urma unui atac de amploare al Rusiei, care a provocat moartea a 10 persoane şi a atras condamnarea liderilor europeni.

Citește și
Decizie majoră în Finlanda. Va putea găzdui arme nucleare ale NATO

În oraşul ucrainean Enerhodar, unde locuieşte majoritatea personalului centralei nucleare Zaporojie, controlată de ruşi, primarul numit de Rusia, Maksim Phov, a declarat pe Telegram că atacurile ucrainene au ucis o persoană şi au rănit patru.

De asemenea, în regiunea de frontieră rusă Belgorod, oficialii locali au declarat că un atac cu drone ucrainene a ucis un bărbat aflat în maşina sa.

Miercuri, Moscova a acuzat Ucraina că a atacat un autobuz care transporta elevi din Belarus, o acuzaţie pe care Kievul a calificat-o drept „falsă”.

Discuțiile dintre Zelenski-Trump-Macron la G7

Aflat în Franţa, Zelenski a discutat cu Trump şi cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după ce s-a întâlnit cu alţi lideri prezenţi la reuniunea Grupului celor Şapte. El a descris discuţia ca fiind una de „coordonare”, menită să pună capăt războiului rus împotriva Ucrainei.

Zelenski ar urma să se întâlnească joi cu liderii europeni, care se reunesc pentru summitul lor periodic.

Trump a declarat miercuri că Rusia pierde mai mulţi soldaţi decât Ucraina, după ce a sugerat că atât preşedintele rus Vladimir Putin, cât şi Zelenski par dispuşi să ia măsuri în legătură cu războiul. El a spus că amândoi ar dori să pună capăt războiului, dar „nu ştiu cum”.

Putin nu a discutat posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski în timpul ultimei sale convorbiri telefonice cu Trump, a declarat Kremlinul săptămâna aceasta. Rusia a susţinut în repetate rânduri că Ucraina este cea care pierde.

Zelenski, într-o postare pe Telegram făcută miercuri, a declarat că a discutat despre rezultatele summitului de la Evian şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.

Cel mai important lucru este să lucrăm la consolidarea apărării noastre şi să obţinem licenţe din partea SUA pentru producerea sistemelor de apărare aeriană”, a scris Zelenski. El i-a mulţumit lui Rutte pentru sprijinul acordat dorind ca summitul NATO de luna viitoare de la Ankara să fie „eficient pentru apărarea Ucrainei”.

Zelenski a subliniat importanţa reuniunii de joi a grupului „Ramstein”, o alianţă formată din peste 50 de ţări care oferă ajutor financiar şi militar Kievului. De asemenea, liderii UE urmează să se întâlnească joi.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihail Fedorov, a declarat miercuri că Kievul solicită aliaţilor săi o finanţare militară suplimentară de 20 de miliarde de dolari.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării ucrainean a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Ucraina va formula această solicitare în cadrul reuniunii grupului Ramstein.

Ucraina, marele câștigător al summitului G7. Liderii aliați promit livrări de armament și sprijin pentru apărare

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Kiev, atac, rachete balistice,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Alisha Lehmann a ”incendiat” internetul cu cele mai provocatoare imagini de la plajă: ”Ce iubesc eu cel mai mult”
FOTO Alisha Lehmann a ”incendiat” internetul cu cele mai provocatoare imagini de la plajă: ”Ce iubesc eu cel mai mult”
Citește și...
Stiri externe
Decizie majoră în Finlanda. Va putea găzdui arme nucleare ale NATO

Parlamentul finlandez a adoptat miercuri o nouă lege care ridică interdicția totală asupra armelor nucleare în această țară, un principiu de mult timp în vigoare, pentru a alinia Finlanda la politica NATO de descurajare, relatează AFP.
Stiri externe
Decizia băncilor centrale pe fondul tensiunilor geopolitice. Ce se întâmplă cu rezervele de aur

Tot mai multe bănci centrale, precum Banca Angliei sau Rezerva Federală din New York, aleg să îşi păstreze rezervele de aur pe teritoriul propriei ţări, reducând dependenţa de centrele tradiţionale de depozitare din străinătate, transmite Reuters.
Stiri externe
SUA și Iran au semnat acordul de încheiere a războiului. Detaliile înțelegerii la care au ajuns Washingtonul și Teheranul

Protocolul de înţelegere dintre SUA şi Iran, care include şi frontul libanez, a fost semnat miercuri seara de Donald Trump, aflat în vizită în Franţa. De partea cealaltă, și Teheranul a anunțat că a parafat documentul.

Recomandări
Stiri externe
SUA și Iran au semnat acordul de încheiere a războiului. Detaliile înțelegerii la care au ajuns Washingtonul și Teheranul

Protocolul de înţelegere dintre SUA şi Iran, care include şi frontul libanez, a fost semnat miercuri seara de Donald Trump, aflat în vizită în Franţa. De partea cealaltă, și Teheranul a anunțat că a parafat documentul.

Stiri Politice
Guvernul Veștea ajunge azi în Parlament. Voturile din AUR vor fi decisive. Cum arată matematica parlamentară

Premierul desemnat, Adrian Veştea, urmează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet.

Stiri Politice
Dominic Fritz, despre Guvernul Veștea: „Ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump"

USR respinge Guvernul Veștea și propune o alternativă: un guvern minoritar format din USR, PNL și UDMR. „Orice formă majoritară cred că vedem acuma este iluzorie", a declarat Dominic Fritz pentru Știrile Pro TV.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Iunie 2026

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iunie 2026

01:46:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Adenom sau cancer de prostată? Semnele pe care bărbații nu ar trebui să le ignore după 45 de ani

16:56

Alt Text!
iBani
iBani - 18 Mai 2026

15:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Uzbekistan - Columbia: cum s-a descurcat echipa lui Fabio Cannavaro la debutul absolut la Campionatul Mondial

Sport

Suspendare usturătoare la Mondial: "Care e diferența față de Messi?"