Ucraina este lovită aproape în fiecare noapte de sute de drone şi de rachete ruseşti şi are nevoie crucială de mijloace de apărare antiaeriană suplimentare.

Zelenski: Avem nevoie de capacităţi antibalistice

"Vedem cu toţii că (Vladimir) Putin se bazează acum pe atacuri constante cu rachete şi că are rachete balistice, aşa că avem nevoie de capacităţi antibalistice", a afirmat Zelenski, joi, la sediul NATO din Bruxelles.

Aliaţii îi furnizează astfel de capacităţi în special prin programul Purl, care prevede achiziţionarea de armament american cu ajutorul finanţărilor europene. Purl finanţează, printre altele, achiziţionarea de către Ucraina a unor rachete interceptoare Patriot, indispensabile pentru a contracara rachetele balistice ruse.

"Ştiu că unele ţări au pregătit deja decizii privind noi contribuţii la Purl", a declarat Zelenski în faţa aliaţilor săi, reuniţi la sediul NATO în cadrul Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei. Cu toate acestea, este esenţial de concretizat aceste anunţuri fără întârziere, a subliniat el în faţa acestui grup, prezidat de Marea Britanie şi Germania, care reuneşte aproximativ 50 de ţări aliate ale Ucrainei.

"Rusia atacă Ucraina în fiecare zi, aşa că vă rog, nu amânaţi, nici măcar cu o singură zi, ceea ce poate fi făcut chiar azi", a declarat preşedintele ucrainean.

Solicitări pentru mai multe drone şi muniţie

Germania, Suedia şi Ţările de Jos şi-au anunţat recent intenţia de a finanţa două noi "pachete" de ajutor în cadrul acestui program, pentru o sumă de aproximativ un miliard de dolari.

Preşedintele ucrainean a cerut, de asemenea, mai multe drone terestre şi muniţie pentru artileria cu rază lungă de acţiune.

"Avem nevoie urgentă de ambele. Finanţarea alocată în acest scop nu este suficientă. Cantităţile produse de Europa nu sunt suficiente. Ce primeşte armata ucraineană nu este suficient", a afirmat el.