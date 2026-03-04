Minaj și-a petrecut ultimul an transformându-se dintr-un superstar rap polarizant într-o provocatoare conservatoare, lansând atacuri virale la adresa liderilor democrați, amplificând subiectele de discuție MAGA și câștigând laude publice din partea președintelui Donald Trump și a aliaților săi.

Pe rețelele de socializare, personalitatea combativă a lui Minaj și postările sale aspre – inclusiv atacuri repetate la adresa guvernatorului Californiei, Gavin Newsom – au transformat-o într-o favorită a administrației Trump și a mișcării conservatoare, atrăgând milioane de vizualizări și amplificare constantă din partea influencerilor de extremă dreapta.

O rețea coordonată de boți

Raportul, întocmit de compania de detectare a dezinformării Cyabra, identifică o rețea coordonată de boți – peste 18.000 – care au manipulat algoritmii pentru a răspândi postările lui Minaj pe X. Analiza, care a vizat activitatea de pe rețelele de socializare din perioada 11 noiembrie – 28 decembrie, oferă o perspectivă asupra modului în care cântăreața a reușit să obțină milioane de vizualizări online și să se poziționeze ca o celebritate cu care Casa Albă a considerat o colaborare valoroasă.

Luna trecută, Minaj i s-a alăturat președintelui la Trump Accounts Summit – unde Trump a invitat-o pe scenă, a copleșit-o cu laude și a înregistrat ulterior un videoclip TikTok cu ea.

„Nu vedem prea multe orchestrații de volum mare și impact puternic ale unor actori răi și falși în cadrul intersecției dintre cultura muzicală și cea determinată de factori geopolitici”, a declarat Dan Brahmy, CEO și fondator al Cyabra. „În domeniul nostru este rar să vedem o combinație între lumea online rea și cea falsă și lumea divertismentului.”

Raportul a constatat că relatările neautentice au amplificat în mod repetat postările lui Minaj cu laude care foloseau „limbaj foarte similar”, în special ca răspuns la criticile venite din partea profilurilor autentice.

Profilurile false, instrumente de propagare

„Comentariile de susținere generate de profilurile false au fost predominant scurte, repetitive și cu o complexitate semantică redusă, constând în mare parte din cuvinte cheie laudative și hashtag-uri pozitive, mai degrabă decât în interacțiuni originale sau substanțiale”, se menționează în raport.

Alte activități neautentice legate de Nicki Minaj au inclus „comentarii mai lungi și mai detaliate, menite să pară organice”. De exemplu, un comentariu atribuit unui presupus fan Minaj, @LAX76283656, suna astfel: „Nicki, eşti curajoasă pentru că îţi trăieşti adevărul. Oamenii s-ar putea să nu fie întotdeauna de acord cu ceea ce spui, dar, ca artistă, să-ţi urmezi evoluţia ca persoană este inspirator”. Aceste comentarii, considerate false de Cyabra, sugerează o încercare deliberată de integrare în conversații autentice, sporind astfel credibilitatea și vizibilitatea conținutului amplificat.

Raportul indică faptul că acest tipar sugerează o amplificare continuă și coordonată a postărilor lui Minaj, un fenomen care nu a fost legat de un singur eveniment sau apariție, ci de o susținere constantă pe o gamă largă de subiecte politice și culturale. În special, atunci când Minaj a postat despre sprijinul ei pentru Donald Trump, despre îngrijorarea legată de persecuția creștinilor din Nigeria și despre poziția guvernatorului Newsom față de comunitatea transgender, boții erau acolo pentru a o susține.

De ce amplificarea cu boți este o practică rar întâlnită în industria muzicală

Rețelele de boți au devenit o caracteristică familiară a politicii moderne, începând cu dezvăluirile privind interferența Rusiei în alegerile din 2016, când conturi neautentice coordonate au fost folosite pentru a manipula discursul online și a alimenta diviziunile. Astfel de campanii sunt frecvent întâlnite în jurul evenimentelor geopolitice sau în campaniile electorale, dar sunt mult mai rare în sfera celebrităților sau în industria muzicală. Aceasta face ca descoperirile făcute de Cyabra să fie atât de neobișnuite.

Pe lângă activitatea boților, postările lui Minaj au fost amplificate și de relatări autentice, inclusiv cele ale unor influenceri conservatori populari precum Dom Lucre și Matt Wallace. Aceste relatări au repetat adesea argumentele discutate de Minaj, ceea ce sugerează o coordonare strategică în culise, afirmă Dan Brahmy, CEO al Cyabra.

Cyabra este 85% sigură că cele peste 18.000 de profiluri identificate sunt false. Cu toate acestea, dacă firma ar restrânge analiza la profilurile cu semne mai evidente de inautenticitate, nivelul de încredere ar putea crește ușor la peste 90%, a adăugat Brahmy.

Reprezentanții lui Nicki Minaj nu au răspuns solicitărilor de comentarii referitoare la aceste acuzații de activitate neautentică.