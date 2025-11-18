Decizia Indiei pentru a reduce surplusul comercial cu Washington. Ministrul petrolului și gazelor naturale a făcut anunțul

India îşi intensifică importurile de energie din Statele Unite pentru a reduce surplusul comercial cu Washingtonul, una dintre cerinţele administraţiei Trump în negocierile bilaterale.

Luni, ministrul indian al petrolului şi gazelor naturale, Hardeep Singh Puri, a anunţat un acord prin care aproape 10% din importurile de gaz petrolier lichefiat (GPL) ale Indiei vor proveni din SUA, transmite CNBC.

Companiile petroliere de stat au semnat un contract pe un an pentru importul a circa 2,2 milioane de tone de GPL pe an din zona Golfului american, Puri numind acordul „o premieră istorică”. Tranzacţiile vor fi indexate la preţurile de la Mont Belvieu, punctul de referinţă al pieţei americane.

India își crește achizițiile energetice

Potrivit Nomura, aproximativ 10% din importurile anuale de 20–21 milioane de tone ar însemna o creştere de circa 1 miliard de dolari a achiziţiilor din SUA, o sumă modestă în raport cu surplusul comercial de 40 de miliarde de dolari al Indiei faţă de Washington.

Relaţiile comerciale dintre cele două ţări s-au tensionat în august, când SUA au impus tarife de 50% pentru bunurile indiene, la care New Delhi a răspuns cu taxe de 25%. Washingtonul justifică măsurile prin nevoia de a corecta dezechilibrele şi de a proteja industriile interne.

Tarifele tensionează relațiile bilaterale

În septembrie, preşedintele Trump a criticat dur India, numind relaţiile comerciale „o catastrofă unilaterală”, însă tonul s-a moderat recent. Pe 6 noiembrie, Trump l-a numit din nou pe premierul Narendra Modi „prieten” şi „om extraordinar”.

Trump a declarat şi că India „a oprit în mare măsură” achiziţiile de petrol rusesc, o afirmaţie care nu este confirmată de datele de piaţă.

Potrivit firmei de monitorizare Kpler, importurile Indiei de petrol rusesc se situau încă la 1,85 milioane barili/zi pe 17 noiembrie, faţă de 1,6 milioane în octombrie. În schimb, importurile de petrol american au crescut puternic în octombrie, la 568.000 barili/zi, cel mai ridicat nivel din februarie 2021.

Rusia rămâne un furnizor important

Analiza Nomura estimează că schimbarea mixului energetic — reducerea ponderii petrolului rusesc de la 35% la 15% — va adăuga circa 1,1 miliarde de dolari la factura de importuri a Indiei, chiar dacă ar putea facilita un acord comercial cu SUA şi reducerea tarifelor.

Rystad Energy avertizează însă că, odată cu extinderea planificată a rafinăriilor şi a complexelor petrochimice, factura energetică a Indiei va continua să crească în lipsa unei creşteri semnificative a producţiei interne.

