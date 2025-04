Decesul Papei Francisc: Meciurile de fotbal din Italia au fost amânate

„În urma decesului Sfântului Părinte, Lega Nazionale Professionisti Serie A anunţă că meciurile programate astăzi în Serie A Enilive şi Primavera 1 se amână la o dată care urmează să fie stabilită", este anunţul Ligii.

În Serie A erau programate luni partidele Torino – Udinese, Cagliari – Fiorentina, Genoa – Lazio şi Parma – Juventus.

Clopotele catedralei Notre-Dame din Paris bat de 88 de ori de la ora 11:00 în semn de omagiu adus Papei Francisc, care a murit luni la vârsta de 88 de ani, transmite France Presse.

Cele "88 de bătăi pentru 88 de ani de viaţă" se vor încheia cu o mare bătaie a clopotelor, potrivit biroului de presă al Catedralei Notre-Dame.

O slujbă este programată la prânz, urmată de o alta la ora 18:00, înainte de o mare veghe de rugăciune în jurul orei 19:00, în semn de omagiu adus Suveranului Pontif, adaugă aceeaşi sursă.

O slujbă de rugăciune pentru Papa Francisc va avea loc miercuri dimineaţă la Biserica Sfântului Mormânt, construită conform tradiţiei creştine chiar pe locul unde Iisus a fost răstignit şi îngropat, a anunţat Patriarhia Latină din Ierusalim.

"Liturghie la Biserica Sfântului Mormânt, miercuri (...) la 09:30/10:00, prezidată de Preafericirea Sa Cardinalul Pizzaballa şi de membrii Adunării Ordinarilor Catolici" din Ţara Sfântă, a precizat patriarhia într-un mesaj pe un grup WhatsApp.

Papa Francisc a murit luni, în a doua zi de Paşte, la vârsta de 88 de ani.

Papa a decedat în reședința sa de la Vatican, Casa Santa Marta.

Cardinalul Jorge Mario Bergoglio fusese ales să conducă Biserica Catolică în martie 2013, după ce Papa Benedict al XVI-lea a demisionat.

Procesul de alegere a unui nou papă are loc, de regulă, la un interval de 15 până la 20 de zile după moartea unui pontif.

Anunțul decesului Papei Francisc a fost făcut de cardinalul Kevin Farrell, conducător al Camerei Apostolice al Sfintei Biserici: „Dragi frați și surori, cu profundă durere trebuie să anunț moartea Sfântului Părinte Francisc. În această dimineață, la ora 7:35, episcopul Romei, Francisc, s-a întors la casa Tatălui.”

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2