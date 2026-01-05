De ce patronii barului „Le Constellation” unde a avut loc tragedia din Crans-Montana nu au fost arestați preventiv

Stiri externe
05-01-2026 | 20:11
×
Codul embed a fost copiat

Toate cele 40 de persoane care au murit în incendiul care a cuprins de Revelion barul „Le Constellation” din staţiunea Crans-Montana au fost identificate.

autor
Stirileprotv

Jumătate erau adolescenţi. După șocul provocat de tragedie se înmulțesc întrebările despre multitudinea de reguli și norme încălcate.

Iar asta este cu atât mai frapant într-o țară ca Elveția, recunoscută pentru corectitudine și rigoare. Autorităţile elveţiene au anunţat că 21 dintre cei decedaţi erau localnici, 9 - francezi iar 6 - italieni. Lor li se adaugă câte un belgian, un portughez, un român şi un turc.

Faptul că multe victime aveau doar 14 ori 15 ani ridică semne de întrebare cu privire la verificarea vârstei la intrarea în local, în condiţiile în care legea elveţiană nu permite accesul în baruri după ora 22 pentru minorii sub 16 ani neînsoţiţi de adulţi autorizaţi.

Capetele de acuzare

Poliţia a deschis o anchetă împotriva managerilor barului pentru omor din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă.

Citește și
Paolo Campolo
Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui

Cei doi, ambii cetățeni francezi, au fost audiați, dar nu au fost plasaţi în arest pentru că nu există suspiciunea că s-ar putea sustrage anchetei prin fugă din ţară, a precizat procuroarea.

Anchetatorii se concentrează pe teoria conform căreia „lumânările incandescente plasate pe sticlele de șampanie" au declanşat dezastrul. Aceste lumânări, aduse aproape de tavan, au provocat „un incendiu foarte rapid și generalizat". Ancheta a progresat datorită „înregistrărilor video obținute și analizate", audierii mai multor martori și „constatărilor făcute la fața locului".

Iacopo a trecut prin bar în seara de dinaintea tragediei şi i-a atras atenţia faptul că localul avea un singur agent de pază: „Nu sunt vreun expert, dar în barurile din Italia găseşti mai mulţi agenţi de securitate. Şi nu am văzut nici un stingător”.

Investigaţia se concentrează pe respectarea standardelor de siguranță la incendiu în bar, de la materialele folosite până la existenţa unor uși de ieșire adiţionale.

Varianta patronilor

Unul dintre proprietarii barului a susţinut că „totul s-a făcut conform regulilor” şi că localul ar fi fost inspectat de mai multe ori de-a lungul anilor.

Beatrice Pilloud, procuror general din Valais: În mod evident, ceva nu a funcţionat cum trebuia. Nu se poate să ai atâtea victime şi să spui că totul era în regulă.

Jurnaliştii şi experţii vorbesc însă şi de responsabilitatea autorităţilor locale, pentru că ar fi permis funcţionarea localului fără respectarea normelor.

Guy Parmelin, președintele Confederației Elvețiene: Dacă nu au fost respectate normele ori nu au fost făcute suficiente controale, atunci trebuie stabilite responsabilităţile şi luate măsurile care se impun.

Jurnalist: Se pune întrebarea dacă Elveţia este atât de sigură pe cât se credea. Putem vorbi de afectarea imaginii ţării?

Nicolas Bideau, diplomat:Chestiunea pagubelor de imagine nu este prioritară acum. Abia după ce ancheta va stabili cu exactitate faptele din acea seară, vom putea discuta şi despre daunele suferite de imaginea ţării.

În Elveţia, au reînceput lunii cursurile în şcoli şi licee şi s-au luat măsuri în sprijinul elevilor care au pierdut prieteni în tragedia din noaptea de Anul Nou. Diriginţii şi psihologii şcolilor au discutat cu adolescenţii şi i-au încurajat să-şi exprime sentimentele de suferinţă şi teamă.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, club, elvetia, tragedie, crans montana,

Dată publicare: 05-01-2026 20:10

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
România a depășit Cehia și Danemarca la autostrăzi, urmează Ungaria, Polonia și Elveția. Ce se întâmplă, de fapt
Stiri Sociale
România a depășit Cehia și Danemarca la autostrăzi, urmează Ungaria, Polonia și Elveția. Ce se întâmplă, de fapt

România a depășit Cehia, Danemarca și Croația la lungimea autostrăzilor, iar dacă șantierele avansează conform planurilor va trece și peste Ungaria, Polonia, Elveția și Suedia. Raportat însă la suprafața țării, România rămâne printre codașele Europei.

 

Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui
Stiri externe
Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui

Tatăl unei tinere a salvat mai mulți adolescenți blocați în barul în flăcări din Crans Montana, Elveția, unde petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții.

Elveția a desemnat ziua de 9 ianuarie drept zi de doliu național după incendiul de la Crans-Montana
Stiri externe
Elveția a desemnat ziua de 9 ianuarie drept zi de doliu național după incendiul de la Crans-Montana

Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.

„A plecat acum să petreacă în Paradis”. Ultimul mesaj trimis de un adolescent de 17 ani înainte de tragedia din Crans-Montana
Stiri externe
„A plecat acum să petreacă în Paradis”. Ultimul mesaj trimis de un adolescent de 17 ani înainte de tragedia din Crans-Montana

Într-o postare pe Facebook, Laetitia Brodard-Sistre, în vârstă de 40 de ani, care îşi căuta disperată fiul dispărut în urma incendiului mortal din Crans-Montana, Elveţia, în noaptea de Anul Nou, a anunţat în cele din urmă moartea acestuia.

Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor”
Stiri externe
Prima declarație a proprietarului barului din Elveția după tragedia cu 40 de morți: „Totul era conform normelor”

Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul din Elveția în care a avut loc tragedia care a dus la moartea a 40 de persoane, insistă că barul era administrat conform normelor. Aceasta este prima lui reacție publică după tragedie.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28