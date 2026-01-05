De ce patronii barului „Le Constellation” unde a avut loc tragedia din Crans-Montana nu au fost arestați preventiv

Toate cele 40 de persoane care au murit în incendiul care a cuprins de Revelion barul „Le Constellation” din staţiunea Crans-Montana au fost identificate.

Jumătate erau adolescenţi. După șocul provocat de tragedie se înmulțesc întrebările despre multitudinea de reguli și norme încălcate.

Iar asta este cu atât mai frapant într-o țară ca Elveția, recunoscută pentru corectitudine și rigoare. Autorităţile elveţiene au anunţat că 21 dintre cei decedaţi erau localnici, 9 - francezi iar 6 - italieni. Lor li se adaugă câte un belgian, un portughez, un român şi un turc.

Faptul că multe victime aveau doar 14 ori 15 ani ridică semne de întrebare cu privire la verificarea vârstei la intrarea în local, în condiţiile în care legea elveţiană nu permite accesul în baruri după ora 22 pentru minorii sub 16 ani neînsoţiţi de adulţi autorizaţi.

Capetele de acuzare

Poliţia a deschis o anchetă împotriva managerilor barului pentru omor din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă.

Cei doi, ambii cetățeni francezi, au fost audiați, dar nu au fost plasaţi în arest pentru că nu există suspiciunea că s-ar putea sustrage anchetei prin fugă din ţară, a precizat procuroarea.

Anchetatorii se concentrează pe teoria conform căreia „lumânările incandescente plasate pe sticlele de șampanie" au declanşat dezastrul. Aceste lumânări, aduse aproape de tavan, au provocat „un incendiu foarte rapid și generalizat". Ancheta a progresat datorită „înregistrărilor video obținute și analizate", audierii mai multor martori și „constatărilor făcute la fața locului".

Iacopo a trecut prin bar în seara de dinaintea tragediei şi i-a atras atenţia faptul că localul avea un singur agent de pază: „Nu sunt vreun expert, dar în barurile din Italia găseşti mai mulţi agenţi de securitate. Şi nu am văzut nici un stingător”.

Investigaţia se concentrează pe respectarea standardelor de siguranță la incendiu în bar, de la materialele folosite până la existenţa unor uși de ieșire adiţionale.

Varianta patronilor

Unul dintre proprietarii barului a susţinut că „totul s-a făcut conform regulilor” şi că localul ar fi fost inspectat de mai multe ori de-a lungul anilor.

Beatrice Pilloud, procuror general din Valais: „În mod evident, ceva nu a funcţionat cum trebuia. Nu se poate să ai atâtea victime şi să spui că totul era în regulă.”

Jurnaliştii şi experţii vorbesc însă şi de responsabilitatea autorităţilor locale, pentru că ar fi permis funcţionarea localului fără respectarea normelor.

Guy Parmelin, președintele Confederației Elvețiene: „Dacă nu au fost respectate normele ori nu au fost făcute suficiente controale, atunci trebuie stabilite responsabilităţile şi luate măsurile care se impun.”

Jurnalist: Se pune întrebarea dacă Elveţia este atât de sigură pe cât se credea. Putem vorbi de afectarea imaginii ţării?

Nicolas Bideau, diplomat: „Chestiunea pagubelor de imagine nu este prioritară acum. Abia după ce ancheta va stabili cu exactitate faptele din acea seară, vom putea discuta şi despre daunele suferite de imaginea ţării.”

În Elveţia, au reînceput lunii cursurile în şcoli şi licee şi s-au luat măsuri în sprijinul elevilor care au pierdut prieteni în tragedia din noaptea de Anul Nou. Diriginţii şi psihologii şcolilor au discutat cu adolescenţii şi i-au încurajat să-şi exprime sentimentele de suferinţă şi teamă.

