Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii

Serviciul de informații danez a raportat că nave rusești au provocat incidente periculoase, apropiindu-se de coliziune și perturbând navigația în strâmtorile dintre Marea Baltică și Marea Nordului.

Navele de război rusești au navigat în repetate rânduri pe traiectorii de coliziune, au îndreptat armele către navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație din strâmtorile Danemarcei care leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul de informații al apărării.

Astfel de incidente riscă să ducă la o escaladare neintenționată, a afirmat acesta.

Regiunea Baltică rămâne în stare de alertă maximă după incidentele care au implicat cabluri submarine, întreruperi ale conductelor de gaz, încălcări ale spațiului aerian și apariții ale dronelor de la invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei, care a crescut tensiunile între Moscova și Occident.

Danemarca, un susținător ferm al Ucrainei în războiul său cu Rusia, și-a mărit bugetul militar și s-a angajat să achiziționeze arme de precizie cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte din interiorul Rusiei, notează Reuters.

Navele rusești îndreaptă armele spre elicopterele daneze

„Am asistat la mai multe incidente în strâmtorile daneze, unde elicopterele forțelor aeriene daneze și navele militare au fost țintite de radare de urmărire și îndreptate fizic cu arme de pe navele de război rusești”, a declarat directorul Serviciului de Informații al Apărării din Danemarca, Thomas Ahrenkiel, într-o conferință de presă.

El a afirmat că navele de război rusești au navigat pe traiectorii de coliziune cu navele daneze în timpul traversării strâmtorilor.

Ahrenkiel a declarat că o navă de război rusă este ancorată în apele daneze de peste o săptămână, sugerând o posibilă interferență din partea Moscovei în cazul în care Danemarca ar încerca să limiteze mișcările „flotei fantomă” rusești de tancuri petroliere utilizate pentru a eluda sancțiunile occidentale impuse asupra exporturilor sale de petrol ca urmare a războiului cu Ucraina.

În luna mai, tensiunile au escaladat în Marea Baltică când Rusia a trimis un avion de vânătoare în timpul interceptării de către Estonia a unui petrolier cu destinația Rusia, suspectat de a face parte din flota fantomă.

Strâmtoarea daneză, o rută maritimă internațională aglomerată, este traversată frecvent de nave militare rusești, care sunt de obicei escortate de marina daneză.

Potrivit lui Ahrenkiel, serviciile de informații ale apărării au înregistrat, de asemenea, nave de război rusești care traversau strâmtoarea daneză cu sonare și echipamente de bruiaj. El a declarat că este „foarte probabil” ca acestea să fi bruiat semnalele și să fi provocat interferențe GPS extinse în Danemarca, cel puțin într-o ocazie.

