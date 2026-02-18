Publicația La Tribune scrie că Dacia analizează ideea de a construi o mașină bazată pe conceptul Hipster.

Cum arată „Hipster”

Marca româno-franceză a prezentat un prototip revoluționar de mini-mașină electrică, numit „Hipster” în luna octombrie. Acesta ar putea costa sub 15.000 de euro, oferind o alternativă atractivă la vehiculele electrice chinezești low-cost.

Prototipul, cu o lungime de doar 3 metri și o greutate sub 800 kg, este cel mai compact model de pe piața europeană, depășind chiar și modelul T03 de la Leapmotor cu 62 cm, arată Agerpres.

Hipster este conceput ca o soluție de mobilitate urbană accesibilă, cu o viteză maximă de aproximativ 90 km/h și o autonomie estimată la 150 km, suficientă pentru majoritatea deplasărilor zilnice, având în vedere că o mașină medie parcurge în jur de 40 km pe zi.

Pentru a menține prețurile scăzute, Dacia a simplificat designul și echipările: scaune din pânză, ferestre manuale, fără sisteme electronice sofisticate, iar ușile se deschid cu curele în loc de mânere tradiționale. Mașina ar putea fi disponibilă într-o singură culoare, gri-albastru.