Motorina atinge un nou record în SUA. Galonul a ajuns la 6,27 dolari pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Un galon (3,78 litri) de motorină se vindea cu 6,2694 de dolari, potrivit Asociaţiei americane a automobilului (AAA), scrie News.ro.

Aceste scumpiri - foarte nepopulare în Statele Unite - contrazic promisiuni repetate ale preşedintelui Donald Trump de ieftinire la pompă, odată cu apropierea alegerilor legislative americane de la jumătate de mandat, prevăzute la începutul lui noiembrie.

Preşedintele american a anunţat luni că Ucraina şi Rusia s-au angajat să nu-şi mai atace infrastructurile energetice, la o zi după ce a atacat Kievul din cauza atacurilor ucrainene la rafinării ruseşti de motorină.

„O oprire a atacurilor ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti ar ajuta la reechilibrarea preţului motorinei, însă penuria de produse rafinate din Orientul Mijlociu este de departe cel mai important factor” în creşterea cursului, analizează o analistă de la Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.