Pe de altă parte, pentru sute de mii de cazuri ar fi fost plătită o pensie mai mare. Casa de Pensii spune că greșelile au fost corectate între timp și va contesta aceste concluzii în instanță.

Din verificările pensiilor pentru limita de vârstă, recalculate după noua lege, în 2024, Curtea de Conturi susține că există suspiciuni că în multe cazuri au fost erori.

Corespondent PROTV: „Una dintre concluzii este că peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi avut un punctaj anual mai mic decât cel cuvenit. Estimarea Curții de Conturi arată că pensiile pentru limită de vârstă ar fi fost plătite în minus cu aproximativ 230 de milioane de lei. Pe de altă parte, există suspiciuni pentru plăți în plus în peste 570.000 de cazuri, iar suma estimată în acest caz ar depăși 71 de milioane de lei.”

Aceste calcule s-au făcut însă prin extrapolare, adică a fost verificat un număr mai mic de dosare.

De cealaltă parte, reprezentanții Casei Naționale de Pensii au transmis un răspuns pentru Știrile PROTV:

„Cu titlu pur exemplificativ, dacă într-un eșantion de 10.000 de dosare sunt identificate două erori, aceasta nu înseamnă că toate dosarele din populația analizată au fost verificate și constatate ca fiind greșite. Extrapolarea poate indica un risc sau poate estima dimensiunea potențială a unei probleme, dar nu echivalează cu identificarea unei erori în fiecare dosar (aproximativ 4,6 milioane de pensionari în sistemul public)."

Reprezentanții Casei de Pensii ne-au transmis că numărul celor care au avut pensia calculată greșit a fost incomparabil mai mic, iar erorile au fost corectate între timp. Cei care au primit pensii mai mici au primit diferența de bani. Așadar, toate pensiile în plată acum sunt corect calculate. Între timp, instituția s-a digitalizat complet.

În raportul Curții de Conturi se mai arată că sunt suspiciuni și că s-ar fi plătit 548.000 de lei unor beneficiari, după ce aceștia au decedat.

Casa de Pensii susține că „trebuie avută în vedere și situația pensionarilor stabiliți în străinătate. Aceștia transmit în prezent bianual certificatul de viață. Dacă decesul intervine între două asemenea confirmări și informația nu ajunge imediat la instituție, plata poate continua până la înregistrarea decesului."

Casa de Pensii a anunțat că va contesta în instanță unele date din raportul Curții de Conturi.