Pentru Brianna Beyrouti, viața în Portland, Oregon, devenise o luptă continuă cu banii. Deși avea un loc de muncă bine plătit, era singură cu cei doi copii și simțea că orice cheltuială neprevăzută îi putea da bugetul peste cap, scrie BBC.

„Trăiam literalmente de la un salariu la altul. De fiecare dată când apărea cea mai mică problemă, era ceva de genul: «Doamne, copiii au nevoie de pantofi, cum o să-mi permit asta?». Ca părinte singur, totul cade pe umerii mei”, a explicat ea.

Anul trecut, Brianna a luat o decizie radicală: a părăsit Portland și zona sa metropolitană, unde locuiesc aproximativ 2,5 milioane de oameni, și s-a mutat la peste 3.200 de kilometri distanță, în Muncie, Indiana, un loc de care nu auzise niciodată.

Orașul are aproximativ 65.000 de locuitori, o universitate și numeroase spații verzi. Pentru Brianna, însă, cel mai important avantaj s-a dovedit a fi costul vieții.

A păstrat salariul de 107.000 de dolari

Mutarea a avut un impact spectaculos asupra finanțelor familiei. Brianna continuă să lucreze de la distanță pentru aceeași bancă, astfel că salariul său anual de 107.000 de dolari a rămas neschimbat.

Diferența este că acum și-a permis să cumpere o locuință. Mai mult, rata ipotecară este mai mică decât chiria pe care o plătea în Portland.

În orașul din Oregon, Brianna achita 1.290 de dolari pe lună pentru un apartament. În Muncie, costul total al ratei ipotecare, al asigurării locuinței și al impozitului pe proprietate ajunge la aproximativ 1.100 de dolari lunar.

Economiile nu se opresc aici. Impozitul pe venit este mai mic în Indiana, iar costurile asigurării auto și facturile la energie au scăzut, la rândul lor.

În total, Brianna spune că rămâne cu aproximativ 600 de dolari în plus în fiecare lună.

„Pot să-mi trăiesc viața mai mult decât o făceam înainte. Când copiii mei își doresc ceva, sunt mult mai înclinată să spun da. Calitatea vieții mele a crescut dramatic”, a afirmat ea.

Tot mai mulți americani lasă în urmă marile orașe

Povestea Briannei se înscrie într-un fenomen mai amplu. Pe măsură ce costul vieții continuă să crească în Statele Unite, tot mai mulți americani caută alternative în orașe mai mici, unde locuințele și cheltuielile de zi cu zi sunt mai accesibile.

Un raport publicat în 2025 de National Association of Realtors arată că, pentru americanii care se mută într-un alt stat, accesibilitatea financiară este principalul motiv al relocării.

Orașe mari precum New York, Los Angeles și Portland au pierdut populație în ultimii ani, iar tendința a fost susținută și de extinderea muncii de la distanță după pandemia de COVID-19.

În același timp, unele orașe mici, care s-au confruntat timp de decenii cu declinul demografic, încep să atragă din nou locuitori.

Muncie este unul dintre aceste exemple. Populația orașului a ajuns la 65.466 de persoane anul trecut, potrivit datelor oficiale, față de 65.194 în 2020. Chiar și așa, cifra rămâne sub nivelul din 1990, când Muncie avea 71.828 de locuitori.