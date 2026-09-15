În martie 2021, Papa argentinian Francisc I a redus cu 10% salariile cardinalilor şi cu 8% salariile conducătorilor dicasterelor - "ministerele" Vaticanului -, o măsură de austeritate menită să ajute finanţele Sfântului Scaun, afectate din plin de criza sanitară, într-un context de deficit cronic, scrie News.ro.

Într-un "motu proprio" (decret pontifical), publicat luni, cu ocazia împlinirii vârstei de 71 de ani, Papa american Leon al XVI-lea anunţă că a decis să abroge această măsură începând de la 1 septembrie 2026.

Limitările, care erau "necesare pentru a face faţă provocării excepţionale a pandemiei" covid-19, "pot de-acum să fie depăşite", scrie Suveranul Pontif şi dă asigurări că instituţiile Sfântului Scaun îşi vor continua eforturile în vederea garantării "durabilităţii lor economice". Abrogarea nu are caracter retroactiv, se arată în decret.

Un cardinal al Curiei are un salariu de 5.000 de euro pe lună

Potrivit unor estimări, un cardinal al Curiei - Guvernul central al Bisericii Catolice - câştigă între 4.500 şi 5.000 de euro pe lună.

Papa dă acest decret într-un context financiar mai favorabil Sfântului Scaun.

În ultimul său raport anual, publicat în mai, Banca Vaticanului evoca un "an-record", cu un profit net de 51 de milioane de euro.

Această decizie "arată că finanţele Vaticanului merg mai bine. Este totodată un semnal adresat tuturor salariaţilor, care aşteaptă acum o actualizare a salariilor, blocate din 2008", a declarat AFP o sursă vaticană.

Leon al XVI-lea a anulat luni, în alt document, un proiect al Papei Francisc I care prevedea transferarea unei părţi a Arhivelor Bibliotecii Vaticanului, considerate prea voluminoase, în afara zidurilor acestui microstat, privilegiind construirea unei noi clădiri în interiorul Vaticanului.