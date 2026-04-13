Chinezii folosesc cuvinte neașteptat de puternice pe subiectul alegerilor din Ungaria, în ciuda imaginii pe care Beijingul și-a creat-o, timp de decenii – aceea de mare putere mondială, imperturbabilă la agitația lumii.

”De ce Beijingul nu intră în panică din cauza înfrângerii electorale uluitoare a premierului maghiar Viktor Orban”, este titlul unui articol publicat luni de South China Morning Post (SCMP). SCMP este o publicație cu profil preponderent politic și economic, deținută de miliardarul Jack Ma, proprietarul gigantului Alibaba. Consacrată inițial ca un critic al puterii de la Beijing, SCMP a devenit în cele din urmă favorabilă regimului condus de Xi Jinping.

Referindu-se la schimbarea puterii din Ungaria, investițiile substanțiale ale Chinei în țara central-europeană indică o cooperare bilaterală reciproc avantajoasă, spun analiștii, motiv pentru care lucrurile nu ar trebui să se schimbe prea mult.

Experții chinezi sugerează că tranziția politică uluitoare a Ungariei nu va declanșa o răsturnare dramatică a legăturilor sale cu China, relațiile China-UE fiind, de asemenea, așteptate să aibă un impact limitat – scrie SCMP.

Peter Magyar, de altfel, a ținut ca în primul său discurs de câștigător al alegerilor parlamentare din Ungaria să mulțumească Chinei pentru că a acceptat rezultatul scrutinului maghiar.

China are investiții de 15 miliarde de euro în Ungaria, unde a construit mai multe fabrici menite să-i facă deschidere pe piața Uniunii Europene. Vecina României este, de altfel, epicentrul investițiilor chineze în Europa.

O victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare de duminică a Partidului Tisza de centru-dreapta, condus de Peter Magyar, a pus capăt celor 16 ani de putere ai premierului maghiar Viktor Orban. Orban a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe Magyar într-un apel telefonic, precizează chinezii.

Magyar este acum pe cale să devină următorul prim-ministru al Ungariei, iar partidul său Tisza este proiectat să obțină o majoritate de două treimi în parlamentul maghiar cu 199 de locuri. Între timp, sprijinul pentru Partidul Fidesz al lui Orban s-a redus, acesta fiind redus la 55 de locuri - mai puțin de jumătate din cele 135 pe care le deținea înainte de alegeri.

Înfrângerea lui Orban a fost însă conform așteptărilor, potrivit lui Wang Yiwei, directorul Centrului de Studii Europene de la Universitatea Renmin din Beijing.