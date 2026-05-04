Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a petrecut luni dimineață în localitatea Buziaș și a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Victima de 16 ani traversează pe trecere împreună cu o colegă. Mergeau spre școală și erau chiar în fața liceului.

Fetele trec de prima jumătate a drumului, apoi, când mai aveau doar câțiva pași până la trotuar, o mașină se apropie în viteză și o lovește pe una dintre ele și o aruncă pe asfalt, la doi metri distanță.

La volan se afla o femeie de 38 de ani, care a coborât să vadă în ce stare este victima. Pe bancheta din spate era un copil cu ghiozdan, care a coborât și el speriat.

Victima a fost transportată la spital, conștientă. Acum se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.”