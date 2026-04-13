Scena din Budapesta, unde liderul Péter Magyar a ținut discursul victoriei, a devenit imediat virală pe rețelele de socializare, milioane de unguri urmărind, printre altele, imaginea unui politician din echipa sa dansând în noaptea victoriei electorale.

Personajul euforic este Zsolt Hegedűs, chirurg ortoped și una dintre figurile reprezentative din echipa lui Magyar, posibil viitor ministru al Sănătății. Peste noapte, clipul a fost vizualizat de peste un milion de oameni. Hegedűs, care a lucrat ani de zile în Marea Britanie înainte de a reveni în Ungaria în 2015 cu misiunea de a reforma sistemul de sănătate, dezvoltă în prezent planul de reformă al Tisza.

Înfrângerea lui Orban

Rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria, desfășurate duminică, atestă o victorie zdrobitoare: Tisza a obținut 138 de mandate, adică larga majoritate constituțională necesară pentru reformarea țării. Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut imediat înfrângerea, descriind rezultatul drept „dureros, dar fără echivoc", și a admis că poporul nu i-a mai încredințat rolul de a guverna.

Victoria lui Magyar vine după 16 ani de guvernare neîntreruptă a partidului naționalist Fidesz, condus de Orban. Liderul opoziției - și acum al puterii - a declarat că rezultatul reprezintă practic „eliberarea Ungariei" și „schimbarea regimului Orbán".