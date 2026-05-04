Concedierea avusese loc cu mai bine de un an în urmă, în februarie 2025. După numeroase absențe medicale și o perioadă îndelungată de concediu fără plată, profesoarei dintr-un liceu din Pordenone i-a fost înmânată scrisoarea de concediere. Femeia, în vârstă de 62 de ani, persoană cu dizabilități și având în grijă o mamă în vârstă de 90 de ani, s-a confruntat încă de la început cu dificultăți financiare grave. Situația a fost atât de dificilă, încât a fost declanșată chiar și o campanie de solidaritate.

Însă, acum o săptămână, a venit „lovitura decisivă”. Ministerul Economiei i-a transmis o solicitare de recuperare a sumei de 18.078,23 euro impozabili, care net înseamnă 13.920,23 euro, relatează Il Messaggero.

Cum se explică

Cu alte cuvinte, profesoara, aflată în prezent fără loc de muncă, trebuie să returneze Trezoreriei Statului din Trieste-Gorizia aproape 14.000 de euro. Motivul este că, în timpul a 11 luni de concediu medical, ar fi trebuit să primească indemnizații reduse, iar în perioada de șapte luni și jumătate de concediu fără plată nu ar fi trebuit să încaseze niciun venit. Totuși, deși cadrul didactic a completat la timp toate cererile necesare, salariul a continuat să îi fie virat în mod normal.

„Din cauza unor întârzieri birocratice – afirmă Giuseppe Mancaniello, secretar general al FLC CGIL Pordenone – colega noastră se vede nevoită să plătească 14.000 de euro dintr-o singură tranșă. O persoană cu probleme de sănătate nu poate avea mereu evidența exactă a salariului încasat lunar. Reducerile ar trebui aplicate imediat, pe măsură ce se prelungește concediul medical, și nu să se ceară banii înapoi după ani de zile. Profesora va solicita eșalonarea plății, însă după mai bine de un an fără serviciu este foarte greu să achite această datorie.”

Conform legii din Italia, profesorii primesc salariul integral în primele nouă luni de concediu medical. Din a zecea lună până la un an, acesta scade la 90%, iar între 13 și 18 luni la 50%. După 18 luni de concediu medical neplătit, raportul de muncă poate fi încetat prin concediere.

În cazul profesoarei din Friuli, absențele medicale cu salariu redus au început în februarie 2023, însumând 330 de zile (aproximativ 11 luni). Din martie 2023 au alternat perioade de concediu fără plată, totalizând 223 de zile (aproximativ șapte luni și jumătate), până în februarie 2025, când a fost emisă decizia de concediere.

În prezent, profesoara cu dizabilități, deținătoare a două diplome în domeniul umanist, se află într-o situație financiară dificilă. Trebuie să plătească în continuare îngrijirea la domiciliu și să aibă grijă de mama sa în vârstă de 90 de ani. În aceste condiții, achitarea datoriei de aproape 14.000 de euro este extrem de dificilă.