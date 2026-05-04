Preşedintele Donald Trump a anunţat că de la începutul acestei săptămâni marina militară a Statelor Unite va începe să escorteze navele blocate în Golful Persic de conflictul cu Iranul. El nu a dat multe detalii despre modul în care vor fi ajutate echipajele care încep să îşi epuizeze rezervele de alimente şi alte produse; într-un mesaj în reţeaua sa Truth Social, a scris doar: "Am spus acestor Ţări că le vom ghida în siguranţă Navele să iasă din aceste Ape restricţionate, încât să poată să îşi continue treaba liber şi nestingherit" (majusculele îi aparţin - n. red.).

Comandamentul unic (Khatam Al-Anbiya) al forţelor armate ale Iranului a replicat cu avertismentul menţionat, precizând că va "reacţiona dur" la orice ameninţare şi transmiţând petrolierelor şi altor nave să evite orice deplasare fără coordonarea cu militarii iranieni.

"Am spus de mai multe ori că securitatea Strâmtorii Ormuz este în mâinile noastre, iar trecerea în siguranţă a vaselor trebuie coordonată cu forţele armate", a comunicat şeful comandamentului, Ali Abdollahi. "Avertizăm că orice forţe armate străine, în special armata agresivă a SUA, vor fi atacate dacă intenţionează să se apropie de Strâmtoarea Ormuz şi să intre în aceasta", a adăugat el.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), în responsabilitatea căruia se află zona de operaţiuni din Orientul Mijlociu, a afirmat că va folosi 15.000 de militari, peste 100 de aeronave de pe uscat şi de pe portavioane, precum şi nave militare şi drone. "Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este vital pentru securitatea regională şi pentru economia globală; menţinem de asemenea blocada navală", a declarat într-un comunicat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

Organizaţia Maritimă Internaţională a consemnat că peste 20.000 de marinari nu au putut trece prin strâmtoare de la începutul conflictului.