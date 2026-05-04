Deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, ei au anunțat că nu o vor vota marți.

Deputatul Andrei Csillag acuză faptul că moțiunea de cenzură nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice.

El precizează că parlamentarii formațiunii au semnat „moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice.

„România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise”, a spus deputatul.

Acesta precizează că parlamentarii Partidului UNIT au avut discuții cu premierul Bolojan.

Mesajul integral publicat pe Facebook de Andrei Csillag:

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții!

O generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.

Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de „prea-îmbogățire”. Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul.

Partidul UNIT a demonstrat consecvență în opoziție, am votat patru moțiuni împotriva Guvernul României condus de Ilie Bolojan și am criticat constant politicile de austeritate aplicate fără discernământ, politici care au lovit mai întâi în cei mai vulnerabili, dar care s-au împotmolit atunci când au ajuns la clientela politică.

Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor - AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om.

Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume.

Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul.

În mod surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi, la rândul său, o alternativă reală. Prin această poziționare, AUR nu face decât să faciliteze un joc politic al PSD, contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact.

UNIT a semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise.

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, inclusiv de noi, pentru rigiditate, pentru lipsa de empatie în aplicarea unor măsuri dure și pentru priorități discutabile. Însă necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă.

Prin urmare, când PSD solicită sprijin pentru înlăturarea unui om incomod, fără a schimba nimic din mecanismele care au produs criza actuală, avem motive serioase să refuzăm acest demers.

UNIT este un partid format din parlamentari aflați la primul mandat, oameni care au intrat în politică din convingerea că România se află într-un moment decisiv, moment în care putem da pagina către un nou capitol politic. Credem că putem combate clientelismul, nepotismul, sinecurile și corupția, și că putem construi o politică bazată pe merit, responsabilitate și seriozitate.

România are nevoie de stabilitate și de claritate.

Această moțiune nu oferă niciuna dintre ele. Este doar un demers politic menit să ofere un țap ispășitor pentru eșecurile trecutului și să permită continuarea acelorași practici.