Consiliul Economic și Social (CES) a avizat favorabil, cu observații, proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice, în timp ce reprezentanții sindicatelor și ai societății civile au dat aviz nefavorabil.

Decizia a fost luată în ședința din 29 aprilie 2026, desfășurată online, în urma analizării proiectului de act normativ transmis spre consultare.

Posibilele probleme identificate

Reprezentanții patronatelor au votat pentru avizarea favorabilă, însă au formulat o serie de critici, în special în ceea ce privește prevederile referitoare la cumulul pensiei cu salariul și posibilitatea continuării activității până la vârsta de 70 de ani.

Aceștia susțin că măsurile propuse sunt incoerente și pot genera probleme de constituționalitate, întrucât, pe de o parte, permit menținerea în activitate a angajaților peste vârsta de pensionare, iar pe de altă parte impun restricții severe pentru anumite categorii de pensionari, prin reducerea cu 85% a pensiei în cazul continuării activității.

Patronatele atrag atenția că această abordare poate bloca accesul tinerilor în sistemul public și poate crea discriminări între diferite categorii de pensionari, în funcție de tipul pensiei. De asemenea, consideră că reducerea pensiei cu 85% este o măsură disproporționată și poate afecta drepturi fundamentale, precum dreptul la muncă și dreptul la pensie.

Totodată, au fost semnalate probleme de claritate și previzibilitate a proiectului, inclusiv în ceea ce privește termenul în care angajații pot opta pentru continuarea activității și modul de aplicare a prevederilor privind cumulul pensiei cu salariul.

Reprezentanții patronatelor avertizează și asupra impactului practic al măsurilor, susținând că limitarea posibilității de a continua activitatea pentru personalul cu experiență ar putea duce la pierderea unor specialiști și la afectarea funcționării instituțiilor publice.

Pe de altă parte, reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor neguvernamentale au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului.

Aceștia consideră că actul normativ prezintă riscuri de neconstituționalitate și este similar unor reglementări anterioare declarate neconstituționale. De asemenea, critică lipsa unei analize de impact, avertizând că măsurile propuse ar putea duce la plecarea din sistemul public a unor angajați cu experiență, esențiali pentru buna funcționare a instituțiilor.

Sindicatele atrag atenția că, în anumite domenii, aceste plecări ar putea afecta inclusiv capacitatea instituțională și, în cazuri extreme, siguranța națională.

Avizul CES este consultativ, iar proiectul de lege urmează să fie analizat în continuare în procedura legislativă.

Guvernul a adoptat joi proiectul

Guvernul a adoptat joi, în şedinţa extraordinar, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Executivul speră că va elibera locuri de muncă pentru tineri și, prin limitarea temporară a transferurilor, va debloca în jur de zece mii de posturi din aparatul de stat. Premierul estimează că sute de milioane de lei vor rămâne în bugetul de stat prin corectarea diferențelor uriașe între cuantumul mediu al pensiilor speciale necontributive și cel al pensiilor la limită de vârstă din sistemul contributiv.

Guvernul obligă astfel Parlamentul să preia documentul, cu solicitarea de a-l adopta în procedură de urgență, cu doar câteva zile înainte de dezbaterea moțiunii împotriva sa.

Aproximativ 20.000 de bugetari sunt vizați de proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul. Măsura se aplică exclusiv pensiilor de serviciu și celor militare, nu și celor bazate pe contribuții – adică așa-numitelor pensii speciale. Sunt vizați foști militari, polițiști, jandarmi, dar și angajați ai Parlamentului sau ai Curții de Conturi. Există și excepții, precum aleșii locali sau cadrele didactice din sistemul de justiție și cel militar.

Cei care aleg să rămână în activitate, deși sunt eligibili pentru pensionare, vor putea păstra salariul, dar doar 15% din pensie, fiind obligați să renunțe la restul de 85%.