Cercetători citați de Axios avertizează că folosirea pe scară largă a modelelor lingvistice mari, precum ChatGPT, împinge comunicarea spre un stil mai standardizat, mai lustruit și mai previzibil, reducând diversitatea de vocabular, de structură a frazelor și de voce personală.

Scrisul devine mai uniform după apariția ChatGPT

Un studiu al University of Southern California, citat de Axios, a analizat articole științifice, știri locale și postări de pe rețele sociale și a constatat că diversitatea stilurilor de scriere a scăzut abrupt după lansarea ChatGPT. Concluzia cercetătorilor este că AI-ul nu doar produce texte, ci începe să modeleze felul în care oamenii își formulează propriile texte.

