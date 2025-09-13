Cutremur cu magnitudinea de 7,4 în apropierea coastei de est a regiunii ruse Kamceatka. Nu există risc de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka din Rusia, însă nu există risc de tsunami, informează Reuters.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite a estimat cutremurul la magnitudinea de 7,4, cu o adâncime de 39,5 km.

Centrul German de Cercetare pentru Geoştiinţe a evaluat magnitudinea la 7,1, cu o adâncime de 10 km.

Anterior, Centrul de avertizare tsunami a declarat că există o ameninţare de posibil tsunami după seism.

În Japonia, la sud-vestul Peninsulei Kamceatka, nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami, a relatat postul de televiziune NHK, citând Agenţia Meteorologică Japoneză.

