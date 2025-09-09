Cutremur cu magnitudinea 5,3 aproape de Atena. A fost resimțit puternic în capitala Greciei

09-09-2025 | 09:32
Insula Evia
Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs în largul insulei grecești Evia, în noaptea de luni spre marți. Seismul a fost resimțit puternic la Atena, a anunțat Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, transmite marți AFP.  

Claudia Alionescu

Epicentul cutremurului, care a avut loc la ora locală 00:30 (21:30 GMT), a fost localizat pe mare, la 45 km nord-est de capitala Greciei și la patru kilometri în largul stațiunii de coastă Nea Styra, în sud-vestul insulei Evia, a doua ca mărime din Grecia, potrivit aceleiași surse.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube, potrivit presei grecești.

Atena și zona sa metropolitană au o populație de aproximativ trei milioane de locuitori.

Pe canalul public de televiziune ERT, primarul orașului Marathon, Stergios Tsirkas, aflat în apropierea epicentrului, a dat asigurări: 'Cutremurul a fost foarte intens' și a adăugat că 'până în prezent nu au fost raportate pagube'.

În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a avut loc în largul coastei insulei grecești Creta și a fost resimțit până în Egipt și în capitala Greciei.

Regiunea insulei Santorini din Marea Egee, o destinație turistică populară în Grecia, a înregistrat o activitate seismică excepțională în ianuarie și februarie, cu mii de trepidații care au forțat câteva mii de locuitori să-și părăsească locuințele.

Situată pe mai multe falii geologice din sud-estul Mediteranei, Grecia este afectată în mod regulat de cutremure.

Ultimul cutremur mortal din arhipelag a avut loc în octombrie 2020 pe insula Samos, în Marea Egee, între Grecia și Turcia. Cu magnitudinea de 7,0, a ucis două persoane pe Samos și peste 100 în orașul portuar turcesc Izmir.

Sursa: Agerpres

