În noaptea de 3 spre 4 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a încercat să impună legea marțială, trimițând armata să blocheze parlamentul, dominat de opoziție. Un număr suficient de deputați au reușit, însă, să se întrunească pentru a vota anularea decretului și a face să eșueze această lovitură de forță, care a uluit țara, potrivit Agerpres.

Curtea Supremă a menținut pedeapsa majorată

Decizia Curții Supreme intervine după ce, în aprilie, Înalta Curte de la Seul a majorat pedeapsa lui Yoon de la 5 la 7 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat și de alte capete de acuzare.

Curtea Supremă a declarat că nu a existat nicio neînțelegere a vreunei interpretări juridice în decizia instanței anterioare.

De asemenea, Curtea Supremă a confirmat decizia curții de apel care l-a găsit vinovat pe Yoon de fabricarea de documente și de nerespectarea procesului legal necesar pentru impunerea legii marțiale, care trebuie discutată într-o ședință oficială de cabinet, precum și de răspândirea de informații false către mass-media străine.

Yoon mai este judecat în alte șapte procese

După decizia Curții Supreme, avocații lui Yoon au declarat că îi vor „contesta constituționalitatea”.

Parchetul sud-coreean, care ceruse o pedeapsă de 10 ani de închisoare, l-a acuzat pe Yoon de abuz de putere și prejudicierea cetățenilor țării.

Yoon, în vârstă de 65 de ani, a primit în februarie și o condamnare la închisoare pe viață pentru orchestrarea unei insurecții, în legătură cu declararea legii marțiale.

Yoon mai este judecat în alte șapte procese și se află în detenție din iulie 2025.