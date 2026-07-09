Rezultate LOTO, 9 iulie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,03 milioane de lei (peste 7,45 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,19 milioane de lei (peste 610.800 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 301.400 de lei (peste 57.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La tragerea Noroc de duminică, 5 iulie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 4.074.855,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Covasna.