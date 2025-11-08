Cum vor arăta noile monede euro bulgare. Banca Națională a prezentat designul unic. FOTO&VIDEO

08-11-2025 | 16:02
monede euro bulgaria
BNB

Banca Națională a Bulgariei a prezentat materiale despre designul monedelor euro, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026, ca parte a campaniei sale de informare publică.

Aura Trif

Au fost lansate două videoclipuri – unul care arată aspectul monedelor și altul care oferă informații detaliate audio și vizuale despre designul, specificațiile și simbolismul acestora, scrie Novinite.

Detaliul unic de pe monedele euro bulgare

Monedele euro vor prezenta motive distinct bulgare. Moneda de un euro va purta imaginea Sfântului Ioan de Rila, în timp ce celelalte denominațiuni vor ilustra Călărețul de la Madara. Cele mai mici denominațiuni – 1, 2 și 5 eurocenți, denumite „stotinki” în bulgară – vor păstra nuanța familiară galbenă, iar monedele de 10, 20 și 50 de cenți vor fi de culoare argintie. Prezentarea detaliată include descrieri ale greutății fiecărei monede, ale marginii, ale aliajului metalic și ale imaginilor de pe fața comună europeană.

Vânzarea kiturilor de început care conțin monede euro cu fața națională a Bulgariei va începe pe 1 decembrie 2025. Seturile vor fi disponibile pentru achiziție atât de către persoane fizice, cât și de către companii. Prețul este stabilit la 20 de leva pentru persoane fizice și 200 de leva pentru persoane juridice. Kiturile de început pot fi achiziționate de la centrele de casă ale BNB, bănci comerciale și, pentru persoane fizice, de la anumite sedii selectate ale „Poștei Bulgare”.

Președinta Băncii Centrale Europene și guvernatorul BNR bulgare au dezvăluit pentru prima dată designul noilor bancnote euro bulgare.

Bulgaria urmează să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2026, marcând un pas important în integrarea sa economică și financiară în Uniunea Europeană. Bulgaria a devenit al‑21‑lea stat membru al zonei euro

Sursa: Novinite

