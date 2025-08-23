Cum cred ucrainenii că se va termina războiul cu Rusia. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Majoritatea ucrainenilor consideră că războiul din țara lor s-ar putea termina în unul sau doi ani, asta în timp ce 80% dintre ei consideră, într-o mai mică sau mai mare măsură, că vor câștiga.

După cum arată un sondaj de opinie recent, 35% dintre ucraineni au răspuns că războiul se va termina în unul sau doi ani, 24% că în mai puțin de un an, iar 15% că în trei sau patru ani. În același timp, 12% cred că războiul va continua timp de cinci sau mai mulți ani, iar 5% au răspuns „niciodată”, după cum arată un sondaj de opinie recent, notează Ukrainska Pravda.

Comparativ cu februarie 2024, numărul persoanelor care au răspuns „în cinci ani sau mai mult” a crescut de la 8% la 12%, iar numărul răspunsurilor „niciodată” a crescut, de asemenea, de la 3% la 5%.

În ceea ce privește șansele Ucrainei de a câștiga războiul împotriva Rusiei, ucrainenii cred în proporție de 51% că acest lucru este posibil. În același timp, 29% au răspuns probabil da, 11% au răspuns probabil nu, iar 5% au răspuns cu siguranță nu.

Procentul ucrainienilor care cred în victorie a scăzut treptat din iunie 2022, dar rămâne ridicat.

Dintre respondenți, 27% susțin cu tărie ideea unui referendum național privind încheierea războiului, iar 24% o susțin într-o oarecare măsură, în timp ce 28% se opun cu tărie acestei idei și 12% se opun într-o oarecare măsură.

Ca și până acum, marea majoritate a respondenților se opun organizării alegerilor prezidențiale în timpul războiului: 45% se opun ferm, iar 18% se opun într-o oarecare măsură. La întrebarea „Cum vedeți viitorul Ucrainei?”, 73% au răspuns „destul de promițător”, iar 22% „destul de fără speranță”.

