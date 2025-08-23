Cum cred ucrainenii că se va termina războiul cu Rusia. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Stiri externe
23-08-2025 | 21:15
oameni pe strada, ucraina
Shutterstock

Majoritatea ucrainenilor consideră că războiul din țara lor s-ar putea termina în unul sau doi ani, asta în timp ce 80% dintre ei consideră, într-o mai mică sau mai mare măsură, că vor câștiga.

autor
Adrian Popovici

După cum arată un sondaj de opinie recent, 35% dintre ucraineni au răspuns că războiul se va termina în unul sau doi ani, 24% că în mai puțin de un an, iar 15% că în trei sau patru ani. În același timp, 12% cred că războiul va continua timp de cinci sau mai mulți ani, iar 5% au răspuns „niciodată”, după cum arată un sondaj de opinie recent, notează Ukrainska Pravda.

Comparativ cu februarie 2024, numărul persoanelor care au răspuns „în cinci ani sau mai mult” a crescut de la 8% la 12%, iar numărul răspunsurilor „niciodată” a crescut, de asemenea, de la 3% la 5%.

În ceea ce privește șansele Ucrainei de a câștiga războiul împotriva Rusiei, ucrainenii cred în proporție de 51% că acest lucru este posibil. În același timp, 29% au răspuns probabil da, 11% au răspuns probabil nu, iar 5% au răspuns cu siguranță nu.

Procentul ucrainienilor care cred în victorie a scăzut treptat din iunie 2022, dar rămâne ridicat.

Citește și
Zelenski
Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”

Dintre respondenți, 27% susțin cu tărie ideea unui referendum național privind încheierea războiului, iar 24% o susțin într-o oarecare măsură, în timp ce 28% se opun cu tărie acestei idei și 12% se opun într-o oarecare măsură.

Ca și până acum, marea majoritate a respondenților se opun organizării alegerilor prezidențiale în timpul războiului: 45% se opun ferm, iar 18% se opun într-o oarecare măsură. La întrebarea „Cum vedeți viitorul Ucrainei?”, 73% au răspuns „destul de promițător”, iar 22% „destul de fără speranță”.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Ucraina, razboi ucraina,

Dată publicare: 23-08-2025 21:15

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”
Stiri externe
Soția lui Erdogan, apel către Melania Trump pentru copii din Gaza: „Nu doar copiilor din Ucraina li s-a curmat veselia”

Prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, i-a scris soţiei preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, pe care a îndemnat-o să ia legătura cu premierul israelian şi să ridice problema copiilor din Gaza.

Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”
Stiri externe
Zelenski anunță că e dispus să se întâlnească cu Putin „în orice formă”: „Moscova încearcă din nou să tragă de timp”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, ţările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina şi să favorizeze astfel pacea.

Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ
Stiri externe
Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ

O majoritate clară a cetățenilor din Polonia se opun participării ţării lor la o forţă multinaţională de menţinere a păcii în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenţia de sondaje SW Research, publicat sâmbătă, informează dpa, citată de Agerpres.

Recomandări
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu au luat bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie
Stiri Educatie
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu au luat bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12