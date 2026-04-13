„Simt libertatea. Niciodată nu am fost atât de fericit. Șaisprezece ani de Orban au fost prea mult”, spune Marcus, un bărbat de treizeci și ceva de ani, venit împreună cu prietena sa în piața care domină Dunărea. „Schimbarea va fi dificilă. Dar sunt atât de ușurat”, scrie RFI.

Au fost trase focuri de artificii, oamenii s-au îmbrățișat și au dansat în piața de lângă parlament, în timp ce se striga: „Rușii afară, rușii afară”.

Vagoanele galbene ale metroului din Budapesta erau pline de susținători ai partidului Tisza, în mare parte tineri, care purtau steaguri ungare, sticle de vin și șampanie și afișe cu Magyar. Ei s-au adunat pe ambele maluri ale Dunării, unde partea care dă spre clădirea Parlamentului era rezervată pentru scena în care Péter Magyar și-a ținut discursul de victorie.

Magyar, care a sosit fluturând steagul Ungariei, a spus mulțimii entuziaste că alegătorii „au eliberat Ungaria”, numind victoria partidului său un „miracol” într-o țară central-europeană cu 9,5 milioane de locuitori.

„Astăzi, poporul maghiar a spus ‘da’ Europei”, a declarat el susținătorilor.

El a promis că va „restaura sistemul de echilibru și control, va garanta funcționarea democratică a țării” și va readuce Ungaria „pe drumul corect”.

Recunoscând că sarcina este „uriașă”, a cerut unitate, spunând că victoria aparține „tuturor maghiarilor”.

16 ani a fost rău

„Sunt atât de fericit”, spune Josef, un tânăr cu barbă și hanorac. „Direcția politică se schimbă. Șaisprezece ani… a fost rău. Foarte rău. Acum va fi mai bine.”

Janine, o fată de aproximativ 20 de ani, îmbrăcată într-un pulover albastru, poartă un poster cu Magyar. „Mai ales oamenii de vârsta mea sunt foarte ușurați.” Ea „se aștepta într-un fel” la victoria lui Magyar, spunând că „era o idee care circula pe Instagram”.

Totuși, speră la schimbare: că Magyar va „schimba lucrurile pe care Orbán nu le-a schimbat”. „Totul este atât de scump și trebuie să scadă prețurile.”

Antonia, o femeie de aproximativ 50 de ani, spune că se așteaptă ca noul guvern să înceapă schimbarea. Ea afirmă că a fost șocată de transformarea lui Orbán de-a lungul decadelor, dintr-un liberal într-un politician de extremă dreapta. Ea povestește că a rămas odată blocată într-un lift cu Orbán, când lucra ca funcționară la bancă.

„Era foarte politicos. Dar apoi, când a ajuns la putere, s-a schimbat complet.”

Susținătorii Fidesz adunați la evenimentul electoral din Budapesta au fost șocați de rezultat.

„Sunt susținătoare Fidesz din toată inima”, a spus Juliana Varga Szabo, o profesoară de 58 de ani, cu lacrimi în ochi, adăugând că poate a trăit într-o „bulă”.

„Acum bula s-a spart. Nu-mi voi schimba valorile, dar vom vedea ce aduce viitorul.”

Cu 98,15% din secții numărate, partidul Tisza a obținut o majoritate de două treimi, cu 138 de locuri din 199 în parlament, cu 53,6% din voturi. Fidesz a obținut 55 de locuri, cu 37,9%.

Prezența la vot a fost de 79,50%, un record, potrivit rezultatelor aproape finale.