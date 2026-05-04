„Creșterea cursului euro/leu la un maxim istoric, confirmată de cotația BNR de luni, a fost semnalată de piața interbancară încă dinaintea vacanței de 1 mai, când aprecierile adăugau deja aproape 1% peste cursul BNR de joi. Saltul abrupt vine după o perioadă lungă de consolidare și reflectă o cerere de diversificare a resurselor financiare dinspre lei spre alte monede, în principal euro, sau chiar alte jurisdicții, într-un context de incertitudine politică. La aceste paliere, piața pare să fi găsit un echilibru fragil, în timp ce banca centrală pare pregătită mai ales pentru noi runde de volatilitate potențială în zilele următoare. Presiunea asimetrică actuală a pieței ar putea persista până la apariția unor indicii convingătoare privind politica fiscală a formulei de guvernare post-moțiune”, a declarat luni, pentru AGERPRES, Claudiu Cazacu.

Moneda națională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1998 lei, în creștere cu 5,81 bani (+1,1%) față de cotația precedentă, de 5,1417 lei, înregistrând un nou maxim istoric.