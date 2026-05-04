Proiectul gigant Neptun Deep, aproape de instalarea primelor conducte. Prima navă din flotă a ajuns în România. VIDEO

Încep lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 km, în zona de țărm.

Aura Trif

Primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep a sosit în România. Castoro 10 va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului.

OMV Petrom anunță începerea lucrărilor la conducta offshore care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm, marcând un progres important în cadrul proiectului Neptun Deep.

”Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

„Lucrările de instalare planificate pentru anul acesta implică mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave – până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare a conductei. Este vorba de nave de top la nivel internațional, specializate în instalații submarine, inclusiv unele dintre cele mai mari unități offshore din lume. Integrarea operațiunilor maritime, submarine și onshore este esențială pentru a livra proiectul în condiții de siguranță și într-un orizont de timp ambițios”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare și Producție.

Conducta va avea aproximativ 160 km și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din otel cu un diametru de 30” (76 cm).

Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, 3 sisteme submarine, 10 sonde de producție – 4 deja forate în Pelican Sud și 6 în curs pe Domino – și stația de măsurare și control al gazelor de la țărm, din Tuzla.

