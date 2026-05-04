Ne aflăm sub impactul unei Luni pline în zodia Scorpionului, care a avut loc pe 1 mai, dar a cărei influență se resimte pe parcursul întregii luni. Este o lunație capabilă să producă schimbări majore, fie că acestea se manifestă din exterior, fie că sunt generate intern. Această Lună plină în Scorpion se corelează cu planetele aflate în zodia Berbecului și aduce o încărcătură emoțională intensă. Nu este vorba despre evenimente „neobservate”, ci despre trăiri profunde, resimțite puternic.

Luna face conjuncție cu Luna Neagră, iar pe 4 și 5 mai intră în aspecte tensionate cu Venus și Uranus. Sunt zile cu energie de surpriză, în care se pot suprapune evenimente neprevăzute. Este o perioadă marcată de dezorganizare, iar în aceste două zile pot apărea minciuni, dezinformări sau informații distorsionate. Este un context volatil, în care lucrurile pot scăpa ușor de sub control. Practic, acestea sunt cele mai turbulente două zile ale săptămânii, în timp ce restul perioadei este relativ mai echilibrată.

Pe 7 mai, Pluto intră în mișcare retrogradă, influență care se va resimți pe parcursul mai multor luni. Pluto este o planetă cu impact la nivel colectiv, influențând societăți, națiuni și procese de transformare profundă. Deși acțiunea sa nu este direct individuală, efectele pot fi resimțite la nivel de grup. În contextul actual, această retrogradare, în asociere cu aspectele formate cu Saturn, Neptun și Uranus în Gemeni, poate aduce procese de ajustare și restructurare la nivel global.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Berbec

Pentru Berbec, săptămâna aduce nevoia de a trasa o linie clară și de a-și reafirma independența. Pot apărea decizii legate de strategia financiară, mai ales în ceea ce privește bani partajați sau proveniți din familie ori colaborări. Se conturează dorința de a elimina influențe externe și condiționări.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Taur

Pentru Taur, pot apărea schimbări legate de statutul relațional sau de parteneriate. Sunt posibile modificări aduse de partener, inclusiv planuri de călătorii, studii sau implicarea copiilor. Deși Taurul preferă stabilitatea, perioada aduce dinamism și situații neprevăzute în viața de cuplu sau în relațiile apropiate.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna este în general favorabilă datorită influenței lui Venus, considerat un factor de noroc. Totuși, în zilele de marți și Mercur pot apărea provocări din partea altor persoane. Există riscul unor tensiuni generate de comunicare sau de decizii greșite. Este recomandată prudență în reacții și evitarea conflictelor. De asemenea, se evidențiază necesitatea unei a doua surse de venit sau a unui plan B.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Rac

Pentru Rac, accentul cade pe sănătate și echilibru personal. Este importantă ascultarea semnalelor corpului și adoptarea unor măsuri corecte de îngrijire, nu ignorarea acestora. Se evidențiază o perioadă cu intensitate emoțională crescută, cu fluctuații între stări pozitive și negative. Racul este solicitat emoțional, chiar dacă preferă stabilitatea.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Leu

Pentru Leu, pot apărea schimbări în familie sau în cercul apropiat, inclusiv situații legate de relocări, vânzări de proprietăți sau oportunități financiare cu un anumit grad de risc. Există potențial de câștig, dar și de instabilitate, în funcție de deciziile luate.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Fecioară

Pentru Fecioară, săptămâna aduce obstacole și situații care necesită adaptare rapidă. Este necesară o abordare pragmatică și calculată, cu atenție la detalii și la organizarea în timp real a activităților. Spontaneitatea poate fi un avantaj în mediul profesional sau educațional.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Balanță

Pentru Balanță, există tendința de a face excese sau promisiuni de renunțare la anumite comportamente, însă nu sunt recomandate schimbările bruște. Este preferabilă menținerea echilibrului și evitarea extremelor. Se recomandă căutarea armoniei și a unei abordări moderate.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Scorpion

Pentru Scorpion, influența Lunii pline este cea mai puternică. Apar oportunități de schimbare și dorința de control asupra situațiilor. Pot exista acțiuni ferme, inclusiv dorința de a investiga sau de a clarifica situații ascunse. Este necesară atenție la sănătate, în special la posibile dezechilibre hormonale sau probleme dentare. Este o perioadă de transformare intensă, dar și de sinceritate radicală, uneori dificil de gestionat în relațiile cu ceilalți.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Săgetător

Pentru Săgetător, pot apărea situații delicate în zona relațiilor de prietenie, cu tendința de a fi provocat la confesiuni sau discuții incomode. Este importantă prudența în comunicare și evitarea reacțiilor impulsive.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Capricorn

Pentru Capricorn, pot apărea surprize din partea prietenilor sau a mediului social. Se recomandă ascultarea activă, fără tendința de a oferi imediat sfaturi, deoarece nu întotdeauna acestea sunt solicitate.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Vărsător

Pentru Vărsător, se pot produce schimbări la nivel profesional, inclusiv în ceea ce privește conducerea sau superiorii ierarhici. Este o perioadă în care se pot deschide oportunități de afirmare și leadership.

Horoscop săptămâna 4 – 10 mai 2026 – Pești

Pentru Pești, pot apărea călătorii sau experiențe cu un anumit grad de risc, precum și situații care testează încrederea, credința sau capacitatea de adaptare spirituală. Este o perioadă de reflecție interioară și explorare a convingerilor personale.