Eurodeputații refuză să înceapă discuțiile tehnice asupra noului buget multianual până când guvernele naționale nu stabilesc valoarea totală a fondurilor disponibile pentru perioada 2028–2034. Miza este uriașă: fără un acord rapid, există riscul întârzierii plăților de miliarde de euro către fermieri, regiunile mai sărace și programele strategice ale UE, chiar de la startul noului exercițiu bugetar din 2028, notează Politico.

Strategia Parlamentului ar da peste cap calendarul negociat de Consiliul Uniunii Europene și ar putea împinge discuțiile decisive până în 2027, într-un moment sensibil politic, marcat inclusiv de alegerile prezidențiale din Franța.Criticii avertizează că această strategie a Parlamentului, prezentată într-un document intern consultat de Politico, riscă să împingă acordul asupra bugetului în ultimul moment posibil.

Un compromis obținut în ultima clipă ar putea întârzia plăți de miliarde de euro destinate fermierilor europeni și regiunilor mai puțin dezvoltate, fonduri prevăzute în noul buget care ar urma să intre în vigoare din 2028, potrivit a doi diplomați europeni.

Negociatorul-șef al Parlamentului, Siegfried Mureșan, spune însă că poziția legislativului rămâne fermă.

„Nu vom începe trilogurile cu Consiliul privind legislația sectorială înainte de a avea un acord asupra bugetului și certitudine privind sumele”, a declarat acesta pentru Politico.

Bugetul pe 7 ani al UE, o miză politică și economică uriașă

Bugetul UE, cunoscut oficial drept Cadrul Financiar Multianual (MFF), este unul dintre cele mai sensibile dosare politice de la Bruxelles. O dată la șapte ani, guvernele europene decid să contribuie cu puțin peste 1% din venitul lor național brut la bugetul comun, administrat ulterior de Comisia Europeană.

Fondurile sunt folosite pentru domenii diverse, de la subvenții agricole până la apărare și achiziții strategice.

Propunerea Comisiei pentru perioada 2028–2034 include finanțări fără precedent pentru apărare și tehnologii strategice, astfel încât UE să poată concura mai eficient cu Statele Unite și China.

Parlamentul a criticat însă planul Comisiei, susținând că acesta comasează mai multe programe și reduce finanțarea agriculturii. Siegfried Mureșan și Carla Tavares, reprezentantă a grupului Socialiștilor și Democraților, încearcă să crească influența Parlamentului în negocierile cu capitalele europene.

În rundele anterioare de negocieri, statele membre au lăsat pentru final cea mai dificilă temă: repartizarea sumelor pe fiecare capitol bugetar. De această dată, Parlamentul încearcă să inverseze strategia, pentru a evita concesii timpurii privind structura bugetului înainte de stabilirea valorii totale.

Potrivit unui document intern ce urmează să fie votat în plen la finalul lunii aprilie, eurodeputații sunt pregătiți să ceară o creștere cu 10% a bugetului propus de Comisie.

Totuși, strategia este puțin probabil să schimbe poziția unor state precum Germania și Țările de Jos, care doresc reducerea contribuțiilor și cheltuielilor europene.

„Dacă statele membre se așteaptă ca Uniunea să facă mai mult pentru protejarea ordinii, securitate energetică și securitate alimentară, atunci Uniunea are nevoie de resurse adecvate”, a declarat Mureșan.

Timpul devine factor decisiv

Negocierile bugetare cer un echilibru delicat, mai ales în condițiile în care noul buget mută zeci de miliarde de euro către priorități noi. În mod normal, Parlamentul și Consiliul negociază din timp detaliile politicilor sectoriale: agricultură, dezvoltare regională sau alte programe, în timp ce discuțiile despre bani sunt separate.

Formal, Parlamentul nu decide dimensiunea bugetului, aceasta fiind stabilită de liderii statelor membre și tratată de obicei la final, tocmai pentru că este tema cea mai sensibilă.

Forțele pro-europene vor ca un acord privind dimensiunea bugetului să fie obținut înainte de alegerile prezidențiale din Franța, programate în primăvara lui 2027, pe fondul temerilor că acestea ar putea aduce la putere un guvern de extremă dreapta.

Președintele Consiliului European, António Costa, își propune un acord până în decembrie 2026, ceea ce ar reprezenta un calendar-record față de negocierile precedente. Oficialii europeni admit însă, în privat, că martie 2027 este un termen mai realist.