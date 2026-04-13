Pe buletinele de vot au fost și reprezentanți ai comunității românești din țara vecină. Autoguvernarea Națională a Românilor din Ungaria a obținut însă doar 495 de voturi, potrivit Biroului Electoral din Ungaria.

Conform oficiului de statistică de la Budapesta, în Ungaria locuiesc în prezent 15.550 de români.

„Autoguvernarea Națională a Românilor din Ungaria este o instituție reprezentativă a comunității românești din Ungaria. Aceasta asigură reprezentarea națională, protecția și sprijinul intereselor naționalității române pe care o reprezintă. Se străduiește să facă viața publică națională românească mai activă, astfel încât cât mai mulți români să cunoască evenimentele vieții publice naționale, funcționarea instituțiilor și să aibă posibilitatea de a se implica în viața minorităților”, se autodescrie organizație, pe site-ul propriu.

Dintre formațiunile care reprezintă minoritățile din Ungaria, cele mai multe voturi le-au obținut reprezentanții comunității rome, 18.880 de voturi și cei ai comunității germane, cu 17.845.

Spre deosebire de România, în Ungaria minoritățile nu au un sistem favorabil care să le permită să aibă reprezentanți în Parlament.