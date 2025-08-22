Cum arată ultimul model Lada. Lansat doar în showroom-uri, pentru că Rusia nu are piese să-l producă și în serie | FOTO

lada
Rușii au lansat de mai bine de jumătate de an noul model Lada, iar în iulie anunțau că încep și vânzările, dar va mai dura un an de zile până să îl și producă în serie, pentru că cea mai mare țară de pe planetă nu are piese auto să o fabrice.

 

Cristian Anton

Producția de serie a noului sedan Lada Iskra din Rusia nu va începe înainte de martie sau aprilie 2026, a relatat site-ul auto 5 Koleso, citând un furnizor important de componente pentru producătorul de stat AvtoVAZ, scrie Profit.

Deși lansarea oficială a vânzărilor a avut loc pe 20 iulie, modelul nu este disponibil în reprezentanțe, unde vânzătorii au răspuns întrebărilor cu asigurări vagi precum „va veni în curând” sau „mai așteptați puțin”, fără a menționa date concrete de livrare.

AvtoVAZ refuză să explice de ce nu poate produce mașina în serie

În iulie, doar 21 de unități Iskra au fost adăugate în baza națională de date privind vehiculele, conform Avtostat – aproape toate pentru showroom-uri.

AvtoVAZ nu a explicat public motivul întârzierii producției, însă analiști din industrie au declarat că este cauzată de lipsa unor componente, întreruperi în aprovizionarea cu piese electronice și probleme logistice mai ample. 

