Renault și-a vândut activele din Rusia. Rușii vor produce Dacia Duster sub marca Lada

Rusia a anunțat oficial că va produce Dacia Duster - care, în Rusia, se vinde sub numele de „Renault Duster” - sub marca Lada, după ce a obținut acordul producătorului auto francez în acest sens.

Anunțul Rusiei a fost făcut de Denis Pak, directorul industriei auto și departamentului de inginerie feroviară al Ministerului rus al Industriei și Comerțului, la postul de televiziune Rossiya 24, potrivit agenției TASS, controlată de regimul lui Vladimir Putin.

"Separat, vreau să precizez posibilitatea de a produce mașini Renault Duster la Avtovaz, dar sub marca Lada. S-a ajuns și la un acord în acest sens cu Renault", a spus el.

Rusia ar putea relansa marca auto Moskvich

De asemenea, brandul auto Moskvich - celebru în era sovietică - ar putea avea parte de o revenire surpriză în Rusia, după ce Renault a anunţat luni că a finalizat vânzarea activelor sale din Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Consiliul de Administraţie al Renault Group a aprobat, în unanimitate, semnarea acordurilor pentru vânzarea totalităţii acţiunilor pe care Renault Group le deţine la Renault Russia către oraşul Moscova, precum şi participaţia de 67,69% din acţiunile constructorului auto rus AvtoVaz către NAMI (Institutul Central de Cercetare şi Dezvoltare de Automobile şi Motoare)", a informat producătorul auto francez într-un comunicat, fără a oferi detalii legate de valoarea tranzacţiei.

Primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, anunţase că va naţionaliza fabrica Renault din capitala Rusiei, după ce compania şi-a vândut subsidiara locală, în urma începerii războiului din Ucraina.

Uzina, care conform descrierii lui Sobyanin, are "o istorie lungă şi glorioasă", se va reorienta pentru a produce maşina de pasageri Moskvich, care nu se mai fabrică de 20 de ani.

"Proprietarul străin a decis să închidă fabrica Renault din Moscova. Are dreptul să facă asta, dar nu putem permite ca mii de angajaţi să fie concediaţi. În 2022, vom deschide o nouă pagină din istoria Moskvich", a scris pe blogul său primarul Moscovei.

Moskvich, care înseamnă "originar din Moscova", a fost pentru prima dată fabricat în uniunea Sovietică şi era menit să fie un automobil rezistent, accesibil, cu componente produse în Rusia şi în Germania de Est.

În urma colapsului URSS, fabrica din Moscova a fost privatizată şi ulterior şi-a declarat falimentul.

Încă sunt înmatriculate 200.000 de maşini Moskvich în Rusia, inclusiv 46.000 cu o vechime de peste 35 de ani, conform datelor agenţiei de analiză Autostat.

Pentru Sobyanin, revenirea Moskvich s-ar putea dovedi dificilă din punct de vedere practic, susţine şeful Autostat, Sergei Tselikov. Acesta apreciază că "ar fi nevoie de cel puţin doi ani şi 51 de milioane de dolari pentru a dezvolta o nouă maşină.

Sobyanin susţine că, în urma redresării fabricii din Moscova, vor fi produse iniţial maşini cu motoare cu combustie internă, iar în viitor vehicule electrice. El a anunţat că lucrează cu Ministerul Comerţului pentru a asigura cât mai multe componente auto din Rusia, iar partenerul tehnologic principal va fi producătorul rus de camioane Kamaz.

Renault este producătorul auto occidental cel mai expus la piaţa rusă, în condiţiile în care deţinea o uzină în apropiere de Moscova, precum şi pachetul majoritar de acţiuni la AvtoVaz, cel mai mare producător auto din Rusia. Grupul auto francez estima la finele anului trecut că valoarea operaţiunilor sale din Rusia, a doua mare piaţă a sa după cea din Franţa, se ridică la 2,2 miliarde de euro.

Grupul auto Renault și-a vândut activele din Rusia

Grupul auto Renault a anunţat luni că a finalizat vânzarea activelor sale din Rusia către statul rus dar a precizat că păstrează opţiunea de a le răscumpăra în decurs de şase ani, informează AFP.

"Consiliul de administraţie de la Renault Group a aprobat, în unanimitate, semnarea acordurilor pentru vânzarea totalităţii acţiunilor pe care Renault Group le deţine la Renault Russia către oraşul Moscova precum şi participaţia de 67,69% din acţiunile constructorului auto rus AVTOVAZ către NAMI (Institutul Central de Cercetare şi Dezvoltare de Automobile şi Motoare)", a informat proprietarul Dacia într-un comunicat de presă, fără a oferi detalii legate de suma tranzacţiei.

Anterior, la finele lunii aprilie, autorităţile ruse au anunţat că Renault îşi va transfera participaţia de 68% din acţiunile Avtovaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia, către un institut de cercetare în schimbul unei sume simbolice de o rublă.

Luni, Renault a subliniat însă că acordul prevede o opţiune de răscumpărare de către Renault Group a participaţiei la AVTOVAZ, care poate fi exercitată pe parcursul următorilor şase ani.

"Astăzi am luat o decizie dificilă şi necesară, am luat o decizie responsabilă cu privire la cei 45.000 de angajaţi ai noştri din Rusia şi am protejat performanţele Grupului şi capacitatea noastră de a reveni în Rusia în viitor, într-un context diferit", a declarat directorul general de la Renault, Luca de Meo.

Separat, Ministerul rus al Industriei şi Comerţului a anunţat şi el luni că activele din Rusia ale grupului Renault sunt în prezent în proprietatea statului rus, ca urmare a finalizării procesului de retragere a constructorului auto francez din Rusia.

"Au fost semnate acorduri pentru un transfer de active ruseşti ale Groupe Renault către Federaţia Rusă şi guvernul de la Moscova", a informat Ministerul rus al Industriei şi Comerţului într-un comunicat de presă.

Renault era producătorul auto occidental cel mai expus la piaţa rusă, în condiţiile în care deţinea o uzină în apropiere de Moscova precum şi pachetul majoritar de acţiuni la AvtoVaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia.

Grupul auto francez estima la finele anului trecut că valoarea operaţiunilor sale din Rusia, a doua mare piaţă a sa după cea din Franţa, se ridică la 2,2 miliarde de euro.

Grupul Renault este în mijlocul unui plan multianual de relansarea a operaţiunilor pentru a deveni competitiv şi a face tranziţia la vehiculele electrice. O parte importantă a strategiei Renault de relansare se baza pe combinarea mărcilor low-cost Dacia şi Lada într-o singură divizie de afaceri. Vehiculele Lada urmau să fie construite pe baza platformei Dacia.

Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999 şi relansată în 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.